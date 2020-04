Tutti pronti? Il Concerto del Primo Maggio 2020 si farà. La forma sarà diversa. A causa del protrarsi dell’emergenza Covid -19, infatti, l’appuntamento più atteso del mese di Maggio a Roma vedrà completamente riformato il suo format, ma non il contenuto ovvero il messaggio da veicolare. Rimarranno infatti, infatti, i temi fondamentali del lavoro che, quest’anno più di sempre, riguarderanno la vita e il futuro di milioni di italiani.

Primo Maggio 2020, Rai 3: tutte le novità sull’evento

Primo Maggio 2020 in compagnia del Concertone nonostante il Coronavirus. Non sarà come gli altri anni, questo era impensabile, ma nonostante ciò l’evento terrà compagnia, su Rai 3, a tutti i telespettatori. Ecco tutte le novità sulla formula che è stata pensata per l’occasione visto che nessuno potrà accalcarsi in piazza per assistere alle performance live dei vari artisti.

L’evento di venerdì 1 maggio 2020 andrà in onda su Rai 3 e, nonostante le distanze sociali, sarà qualcosa di estremamente collettivo. Come? Si andrà a creare, grazie alle più moderne tecnologie, un ponte pronto a collegare Roma ed il resto d’Italia nonostante il lockdown. Il fulcro della serata riguarderà sempre il lavoro e la sicurezza dei lavoratori. Il titolo scelto dai vari sindacati, ovvero CGIL, CISL e UIL è per l’appunto: “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”

Da dove andrà in onda il concerto? Quali artisti interverranno? Ebbene per ora sappiamo con certezza che il tutto sarà trasmesso in diretta dalla Capitale ovvero dagli studi Rai di via Teulada. Tanti ospiti interverranno in serata per grazie anche a collegamenti, set musicali e contributi speciali.

Per salvaguardare la qualità della musica dal vivo, nel rispetto delle norme vigenti, infatti, i live saranno realizzati principalmente all’Auditorium Parco della Musica di Roma o in altre location speciali sparse per l’Italia e proposte direttamente dagli artisti. Grazie ad un enorme lavoro di regia, i telespettatori di Rai 3 potranno assistere ad uno spettacolo narrativo unico ed irripetibile e trascorrere ore spensierate ed allegre in compagnia della buona musica, senza, però, dimenticare, i vari spunti di riflessione che verranno proposti.

Chi si esibirà sul palco? E’ ancora troppo presto per dirlo, ma nei prossimi giorni si attende l’annuncio dei partecipanti e dei conduttori. In merito alla svelamento dei nomi c’è grande, grandissima attesa.

Primo Maggio e Coronavirus: un evento congelato da tempo

Come si è riusciti a mettere insieme l’evento del Primo Maggio 2020. Ebbene la macchina organizzativa era già in moto da mesi. Quando è scoppiato il Coronavirus si è tutto congelato e le persone coinvolte hanno iniziato a pensare ad un Piano B, ma anche ad un Piano 5.

All’Ansa, qualche settimana fa, ad esempio, lo stesso Bonelli aveva detto: “Siamo fermi al 5 marzo, tutto congelato ma il Concertone è quasi tutto pronto. Manca giusto qualche limatura a nomi e cachet ma il cast c’è all’80%. La nostra deadline è metà aprile, fino ad allora abbiamo la possibilità di girare la prua della nave e portarla in porto, poi diventa impossibile“.

Capendo che il 1 maggio non sarebbe stato possibile scendere in piazza, la macchina organizzativa è passata al piano B per non cancellare completamente l’evento e a quanto pare ha confezionato uno spettacolo unico pronto ad andare in onda su Rai 3.

Concerto 1 Maggio, cast: i primi indizi resi pubblici sui social

Oggi ti sveliamo una parte della line up… in emoticon 😛

Concentrati e scopri 20 degli artisti presenti a #1M2020 tra indizi su nomi e brani famosi.

Buon divertimento! pic.twitter.com/G7X5BAG3Gx — Primo Maggio Roma (@primomaggioroma) April 26, 2020

Ecco alcuni degli indizi diffusi per capire il cast del Concerto del 1 Maggio 2020. Secondo voi chi ne farà parte? Sui social in molti hanno riconosciuto certamente la conferma della presenza di: Elisa, Zucchero, Ermal Meta, Alex Britti e Mamhood.

Mentre tutti cercavano di indovinare, è giunto l’annuncio ufficiale. Ecco quindi il cast definitivo.

Durante la serata si alterneranno infatti i contributi di: Gianna Nannini, Vasco Rossi, Zucchero, Alex Britti e Bugo. Oltre a loro: Aiello, Nicola Savino, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo ed Eugenio Bennato. Spazio anche a: Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani e Fulminacci.

Altri ospiti? Irene Grandi, Le Vibrazioni, il vincitore di Sanremo Giovani Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi e l’Orchestra Accademia di Santa Cecilia.

Per finire interverranno anche: Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca.