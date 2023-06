E’ stata per lei una stagione straordinaria. Non poteva essere altrimenti per Mara Venier, la signora della domenica di Raiuno. Anche quest’anno Domenica In ha registrato ascolti record tanto che si parla già di una riconferma per la prossima stagione. Un’edizione però in parte amara per la conduttrice, addolorata dalla recente scomparsa del genero Pier Francesco Forleo. Nell’ultima puntata, la Venier si è emozionata e ringraziando il pubblico ha detto: “E’ difficile che io molli”. Da donna straordinaria qual è, Mara non si è fermata portando avanti il suo impegno televisivo anche in giorni complicati come questi. Ora che Domenica In è terminata, Mara Venier sarà al timone assieme ad Alberto Matano della XV edizione del Premio Biagio Agnes di cui si è svolta oggi la conferenza stampa.

Mara Venier, intervista esclusiva

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Mara Venier che si è detta felice di poter affiancare ancora una volta il collega e amico Alberto Matano alla premiazione Biagio Agnes: “Alberto è un fratello per me, dire amico è riduttivo. Non ricordo ormai quante edizioni ho condotto ma sicuramente sono tante. C’è un legame affettivo importante con la famiglia Agnes. Quando ho conosciuto Biagio Agnes non facevo ancora televisione o forse ero agli inizi. Non avrei mai pensato poi nel tempo di diventare la conduttrice di questo importante premio”.

Non potevamo poi non chiedere alla Venier di tracciare un bilancio di questa stagione di Domenica In che si è conclusa da poco: “Siamo andati anche meglio dello scorso anno. Negli ultimi cinque anni il programma è cresciuto tantissimo. Non capisco molto di ascolti ma so che pur avendo una concorrenza forte come quella di Maria De Filippi con Amici il risultato ottenuto è stato straordinario. Non posso che essere contenta”.

Sono tanti gli ospiti che si sono succeduti nel salotto domenicale di Mara Venier. La conduttrice ha tirato fuori il meglio dai suoi ospiti, mettendoli a loro agio. Una qualità che ormai si riconosce da anni alla conduttrice. Abbiamo chiesto alla Venier se in questa edizione di Domenica In se qualche ospite l’abbia colpita più di altri. Lei ha risposto con schiettezza: “In generale tendo ad essere sempre empatica con i miei ospiti. C’è poi chi si dimostra essere più divertente e simpatico. Con chi non trovo sintonia non riesco ad andare avanti nell’intervista e si nota subito perché stringo i tempi. Chi si siede davanti a me è di norma sempre disponibile e sincero. Se non sono sinceri li sgamo subito e taglio corto”.

Ora che arriva l’estate, Mara è pronta a godersi il meritato riposo: “Sono molto stanca e ho bisogno di riposarmi”. Al termine dell’intervista, Mara Venier conferma il ritorno in onda con Domenica In nella prossima stagione televisiva: “Domenica In ci sarà. Ora inizierò a lavorare con il mio gruppo di lavoro che sarà sempre lo stesso perché squadra che vince non si cambia. Ci sarà anche il nuovo direttore Angelo Mellone con cui ho avuto degli incontri calorosi. Non ci ho ancora messo la testa sopra in quanto ho finito da poco questa edizione”.