‘Porta a Porta 2023’ e ‘Cinque Minuti’ tornano su Rai 1. Le due trasmissioni, condotte da Bruno Vespa, terranno compagnia agli italiani a partire dai prossimi giorni. Scopriamo insieme quando andranno in onda e tutte le novità previste.

Porta a Porta 2023: parte una nuova stagione

Torna, con un triplice appuntamento settimanale, il talk show in seconda serata condotto da Bruno Vespa. Per la nuova stagione di Porta a Porta (che raggiunge la ventottesima edizione) non ci saranno grandi novità. Come fa sapere l’Ufficio Stampa della Rai, ospiti saranno i protagonisti della stagione politica, i personaggi del mondo finanziario, dell’imprenditoria e del sindacato che si confronteranno sul rilancio del Paese e sulle misure necessarie per la salute economica e sociale.

La trasmissione va in onda dal 1996 e nel corso degli anni ha trattato argomenti di cronaca, spaziando dalla politica all’economia. L’appuntamento per la prima puntata del 2023 è previsto per martedì 12 settembre 2023 in seconda serata su Rai1. Porta a Porta andrà in onda tre volte a settimana: il martedì, mercoledì e giovedì sempre in seconda serata.

Alla guida del programma c’è sempre il giornalista e autore di numerosi libri, Bruno Vespa.

Confermato ‘Cinque Minuti’

Confermato anche ‘Cinque Minuti‘ condotto da Bruno Vespa al termine dell’edizione del Tg1 della sera. Si tratta di un programma in cui bastano cinque minuti per raccontare il nostro paese e il mondo che ci circonda, per approfondire l’attualità italiana e internazionale con un ritmo veloce e incalzante. Il campo è completamente aperto: interviste a personaggi della politica interna e internazionale, del mondo artistico, culturale e dello spettacolo.

Al centro delle brevi interviste di Bruno Vespa si affronteranno temi sociali ed economici, nel rispetto del pluralismo che da sempre è la cifra professionale del conduttore. ‘Cinque minuti’ andrà in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 20.30 a partire dall’11 settembre.