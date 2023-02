I Pooh protagonsiti del docu-film “Pooh – Un attimo ancora” trasmesso su Rai1. Il racconto di vita e carriera di una delle band più amate di sempre. Cinquanta anni di vita, musica ed emozioni per la band reduce dal trionfo al Festival di Sanremo 2023.

Pooh – Un attimo ancora, il docufilm su Rai1

Si intitola “Pooh – Un attimo ancora” il racconto di vita e musica che ha legato per oltre cinquant’anni Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Stefano D’Orazio, Red Canzian, Valerio Negrini e Riccardo Fogli. I mitici Pooh sono i protagonisti del docu-film prodotto da One More Pictures con Toed Film in collaborazione con Tamata e con Rai Documentari e trasmesso in prima serata mercoledì 15 febbraio su Rai1.

Nel documentario la band si racconta a cuore aperto condividendo con il grande pubblico e i loro fan aneddoti inediti della propria vita familiare e professionale. A rendere il tutto ancora più speciale sono dei retroscena assolutamente inediti raccontati da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian sulle note di alcune tra le più belle canzoni che hanno conquistato il cuore di diverse generazioni. Cinquanta anni di musica e successi per i Pooh, in assoluto tra le band più amate e longeve della musica italiana.

Un viaggio straordinario di canzoni ed emozioni, ricordi e avvenimenti quello che vedremo nel documentario “Pooh – Un attimo ancora”. La band con la sua musica ha raccontato tematiche importanti facendosi portavoce di messaggi anticipando i tempi e utilizzando anche strumenti all’avanguardia musicale. La band, nata a Bologna nel 1966, è composta da:

Roby Facchinetti (tastiera), Dodi Battaglia (chitarra), Red Canzian (basso) e Stefano D’Orazio (batteria e, occasionalmente, flauto). Con loro anche Riccardo Fogli, membro storico che nel 1973 decise di lasciare la band per intraprendere una carriera solista, anche se negli ultimi anni è tornato ad esibirsi con loro.

Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian dei Pooh: “Siamo stati insieme cinquant’anni”

Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian hanno dichiarato sul docu-film dedicato ai Pooh:

Rappresenta l’opportunità di raccontare la nostra storia di musica e di vita. Ringraziamo Manuela Cacciamani per One More Pictures e Rai Documentari per aver fortemente voluto questo progetto. Siamo stati insieme cinquant’anni, abbiamo realizzato oltre 50 album, venduto ottanta milioni di dischi, ci siamo esibiti in circa tremila concerti. È bellissima, inoltre, l’idea di coinvolgere i fans nel progetto, far raccontare da loro quale canzone gli ha cambiato la vita. Perché la musica ha questo potere enorme e fa anche dei piccoli miracoli. Eravamo solo quattro ragazzi che volevano fare musica, alla fine abbiamo raccontato ben tre generazioni. A condurre gli spettatori nei nostri ricordi più cari è Mariasole Pollio che, simbolicamente, racconta i Pooh attraverso gli occhi di una giovane donna per trasmetterla anche alle generazioni più recenti. È così che la musica cambierà anche la sua vita”.

A raccontare la storia della band è Mariasole Pollio nel ruolo di Greta, una ragazza di 20 anni aspirante regista che, tramite il suo punto di cista, ricostruisce in sei tappe il percorso e la carriera della band con immagini di repertorio, ricordi, interviste e le storie dei fans che hanno avuto come colonna sonora la musica dei Pooh.

Il docu-film è diretto da Nicola Conversa. La sceneggiatura è Conversa e Founder e produttrice di One More Pictures, Manuela Cacciamani, con la supervisione artistica e al montaggio di Diego Capitani e la produzione esecutiva di Gennaro Coppola.