Tutto pronto – o quasi – per Pomeriggio 5. Il programma targato VideoNews torna in tv da settembre e la padrona di casa, Barbara D’Urso, non vede l’ora di ripartire con la sua trasmissione nata 11 anni fa.

Pomeriggio 5 torna in onda da settembre 2019: la data di inizio e le novità di Barbara D’Urso

Le ultime news sul palinsesto di Canale 5 confermano: la data di inizio della nuova edizione di Pomeriggio 5 è fissata ufficialmente per il 9 settembre 2019. Il programma ricomincia alle ore 17.10 di lunedì prossimo e la prima puntata va in onda fino alle 18.40.

Il format di Pomeriggio Cinque è confermato, anche se alcune novità per il pubblico non mancano. Prima di tutto: il nuovo studio. La scenografia è quasi pronta, anche se ad oggi risulta ancora in allestimento presso il centro di produzione tv Mediaset a Cologno Monzese.

In proposito, la stessa Barbara D’Urso ha fornito alcune anticipazioni. In una foto sui social, la conduttrice si mostra di spalle e incuriosisce con le sue parole: «In posizione e pronta all’attacco!!! Ma sappiate che qualcosa vi sto nascondendo», scrive infatti la diretta interessata. Sì, ma cosa?

Quest’anno Pomeriggio 5 ha come competitor La vita in diretta su Rai 1 condotta da Lorella Cuccarini. Il volto di punta di Mediaset e la conduttrice in salsa «sovranista» in Rai, però, si sono già date la mano virtuale in segno di pax. O di tregua tv, fate voi.

Online Cuccarini ha parlato di «sfida appassionante», augurando «buon lavoro» alla dirimpettaia tv. La D’Urso, invece, ha precisato che: non ci saranno «né guerre né scontri », anche perché «faremo programmi diversi».

Barbara D’Urso torna su Canale 5 anche con Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. Intanto consiglia di cambiare canale

Stagione piena, del resto, per Barbara D’Urso, che dalle ore 17.15 di domenica 15 settembre 2019 torna in onda su Canale 5 anche con gli altri due suoi programmi tv: Domenica Live (il pomeriggio) e Live – Non è la D’Urso (la sera).

Praticamente: 3 trasmissioni, 3 studi e 3 camerini!

Intanto, ieri D’Urso pare abbia risposto per le rime ad un commento fatto da un utente su Instagram. A chi le ha chiesto «Quando avremo il piacere di non rivederti più?» l’ex presentatrice de La Fattoria avrebbe così replicato:

«Spero il più tardi possibile. Intanto posso consigliarti (mentre sono in televisione) di cambiare canale…O fare una passeggiata…O l’amore con chi ami». Questa la replica, che ha “cancellato” – o almeno così sembra – ogni altro eventuale dubbio del commentatore.