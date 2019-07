Chiunque nelle ultime ore abbia parlato di una guerra accesa fra Lorella Cuccarini e Barbara d’Urso dovrà fare un passo indietro. Le due conduttrici che, nella prossima stagione televisiva, saranno molto probabilmente rivali, si sono scritte sui social messaggi di pace lasciando intendere che entrambe proseguiranno per la loro strada facendo ciò che più amano, ma che non entreranno mai in competizione così come vorrebbero altri. Sarà davvero così?

Lorella Cuccarini Twitter: il messaggio a Barbara d’Urso

Negli ultimi giorni, dopo alcune interviste rilasciate da Lorella Cuccarini in merito alla nuova avventura televisiva, si erano accese le polemiche. I più vedevano già scaldarsi gli animi fra le due prossime conduttrici del pomeriggio italiano.

Dopo l’intervista rilasciata a Nuovo Tv in cui la Cuccarini sembrava affermare di non temere la rivale e soprattutto prendere le distanze da una tv ‘trash’. la sfida mediatica si è accesa sempre di più.

“Se temo questa sfida? No, l’ho già avuta come competitor nei miei ultimi tre anni a Domenica In: ce la siamo cavati bene all’epoca, quindi confido di riuscire anche questa volta. Una chiave per battere la d’Urso? Non inseguiremo quel tipo di televisione, avremo il nostro stile”.

Queste parole di Lorella Cuccarini hanno fatto il giro del web. Poi? Leggendo che il tutto stava diventando un caso mediatico, a quanto pare, le due conduttrici hanno pensato bene di sgonfiare il gossip estivo.

Lorella Cuccarini ha scritto un post a Barbara d’Urso su Twitter.

“Vedo che già cominciano a partire i “titoloni”: cara @carmelitadurso, sappi che mia figlia Chiara segue spesso i tuoi programmi e che il suo cuore è un po’ tu🤣! Sarà una sfida appassionante quella che ci aspetta da settembre! Buon lavoro“.

Solo colpa dei giornalisti?

Barbara d’Urso risponde a Lorella Cuccarini: guerra fredda?

La risposta di Barbara d’Urso non si è fatta attendere. Sorridente come sempre, l’amatissima conduttrice di Canale 5, abituata a ricevere frecciate dalle colleghe invidiose, ha risposto a tono.

“Cara @LCuccarini, nè “guerre” nè “scontri”: come hai detto anche tu faremo programmi diversi e quindi in bocca al lupo a entrambe! Un bacio a Chiara dal mio cuore al suo! Col cuore!”

La frase che ha fatto pensare i fan è una sola: “come hai detto anche tu faremo programmi diversi“. Volendo leggere tra le righe la conduttrice di Pomeriggio 5 ha voluto rimarcare le critiche ricevute facendo sapere di aver letto tutto e forse di non aver digerito le parole usate. Come darle torto?

Insomma gli animi sembrano già caldi. La lotta fra Rai 1 e Canale 5 si è già accesa. Con queste premesse sarà sicuramente un autunno molto caldo. Voi cosa ne pensate?

A settembre l’appuntamento sarà sull’ammiraglia Rai con La Vita in diretta e quasi in contemporanea su Canale 5 con Pomeriggio 5.