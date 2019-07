Per i telespettatori di Pomeriggio 5 è ufficialmente arriva l’estate, ma sui social Barbara D’Urso sorprende comunque tutti. Il motivo? Settembre si avvicina e, allora, la conduttrice di Canale 5 ha ben pensato di “regalare” ai fans del suo programma una vera e propria anteprima. Ma di che si tratta?

Barbara D’Urso svela il nuovo promo di Pomeriggio 5: l’anteprima a sorpresa su Instagram (video Mediaset)

Quando manca poco più di un mese all’inizio della dodicesima edizione di Pomeriggio 5, sul suo profilo Instagram ufficiale Barbara D’Urso pubblica un video, di breve durata, col quale anticipa il contenuto del nuovo promo.

Nello spot, infatti, Barbara si trova in giardino. Seduta su un comodo divano all’aperto e dotata di tablet, la conduttrice ascolta ciò che dicono, della trasmissione, varie persone usando altrettanti dialetti.

Il senso di queste immagini? Non importa che lo spettatore sia del Nord, del Sud o del Centro Italia. Anche perché, come sottolinea la stessa D’Urso nel filmato, con Pomeriggio 5 “parliamo la stessa lingua“.

Scelta estiva, dunque, non soltanto per l’anticipazione social del promo, già in rotazione sulle reti Mediaset. Ma anche per la canzone di sottofondo: il brano “La Libertad” cantato dallo spagnolo Alvaro Soler.

Pomeriggio 5, quando inizia l’edizione 2019-2020? Nuovo studio in arrivo

Salvo cambi di palinsesto, infine, quando inizia l’edizione 2019-2020 di Pomeriggio 5 è già stato ufficialmente deciso: Barbara D’Urso, infatti, tornerà in onda, in diretta su Canale 5, a partire dal prossimo lunedì 2 settembre.

In arrivo, del resto, anche un nuovo studio. O, meglio, una nuova scenografia, visto che lo studio da cui viene trasmesso il programma VideoNews, dovrebbe restare lo stesso della scorsa edizione: il numero 11 di Cologno Monzese, anche se opportunamente rinnovato in quanto al look.