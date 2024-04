Pietro Fanelli è uno dei concorrenti ‘nip’ di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2024. Il poeta è pronto a declamare versi e scrivere composizioni per gli altri naufraghi. Scopriamo insieme chi è e cosa fa nella vita.

Pietro Fanelli, un poeta all’Isola dei Famosi 2024

Pietro Fanelli si definisce come un bohémien contemporaneo. Nato a Torino l’11 febbraio del 2001, ora vive a Milano dove da quattro anni fa il modello. La sua più grande passione è però la poesia, infatti scrive «testi, romanzi di filosofia, aforismi e poesie» e sta per pubblicare un libro dal titolo ‘Mediocre scritto contemporaneo’.

Quella dell’Isola dei Famosi non è la sua prima partecipazione in tv. È stato uno dei concorrenti del programma televisivo ‘Summer Job‘, in onda su Netflix, in cui dieci giovani concorrenti giunti in una villa di lusso sognano una vacanza da sogno. La sua ambizione è diventare un attore affermato e nel frattempo posa per importanti case di moda.

Nel video di presentazione dell’Isola dei Famosi ha spiegato: “Mi sento un’opera d’arte ambulante. Le regole per me sono opprimenti e i giovani d’oggi sono schiavi senza saperlo“. Si è infatti trasferito a Milano senza avere un euro e in poco tempo è arrivato a trovare lavoro e ad essere popolare sui social anche grazie alla sua bellezza angelica.

Vita privata e social

Per quanto riguarda la sua vita privata, sui social posta alcune foto in compagnia di una ragazza, Alessandra Scarci, che si descrive come attrice e conduttrice. Il suo profilo instagram, nome utente @iampietrofanelli è seguito da 26 mila follower. Quello tiktok, nome utente @pietrofanelli da quasi 250 mila persone. Ora si è messo in gioco nel reality condotto da Vladimir Luxuria con lo scopo di far conoscere al grande pubblico la sua forte personalità. Ha infatti spiegato che sui social la sua vera essenza non arriva a tutti.