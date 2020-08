Una delle coppie più amate ma anche odiate del mondo dello spettacolo è quella composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piane reduci dal reality dei sentimenti e delle tentazioni, Temptation Island.

Antonella Elia, momento d’oro in tv: è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip

Antonella e Pietro, non smettono di far discutere di loro e i riflettori sono puntati sia sulla loro storia d’amore, che pare sul punto di essere rimessa apposto, sia sull’ ultima novità che vede la Elia come opinionista del Grande Fratello Vip 5 condotto da Alfonso Signorini.

La showgirl molto amata – ma anche odiata – dal popolo del web sta vivendo un momento d’oro per quel che riguarda la televisione, dal momento che pare sia stata scelta da Signorini come opinionista del reality di canale 5 in coppia con il confermatissimo Pupo. Di certo i due ci faranno divertire moltissimo ma siamo sicuri che diranno le loro opinioni senza filtri e senza problemi come è nel loro stile.

Pietro delle Piane, dopo Temptation Island torna sui social con una dedica ad Antonella Elia

Ma veniamo invece a Pietro, che è tornato sui social dopo il silenzio di questi ultimi tempi e lo fa con una dedica dolcissima per la sua Antonella. Con un post su Instagram e una foto del mare con un tramonto mozzafiato ecco cosa scrive alla sua amata fidanzata:

“Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba. Di un nuovo inizio. Quello che sogno con te. Quando ferisci la persona a cui tieni di più al mondo, non ci sono parole che possano porre rimedio all’errore. Ecco perché non ti chiederò scusa con le parole, ma con i fatti. Ti amo”

Insomma, pare che pietro abbia capito l’enorme sbaglio di aver ferito e umiliato Antonella con delle parole pesantissime, e stia cercando di rimediare in tutti i modi per tornare tra le braccia della sua amata.

Probabilmente il no categorico di Antonella al falò di confronto di Temptation Island è stata una doccia fredda per l’attore che spesso era solito ripetere nel programma che lui avesse un fluido, che Antonella si scioglieva di fronte a lui.

I fatti lo hanno smentito e la Elia è andata via dal falò da sola, per poi trovare uno spiraglio di perdono un mese dopo al cospetto di Filippo Bisciglia. Ma anche lì la Elia ci ha stupito tutti perchè con un video messaggio prendeva nuovamente le distanze da Pietro. Tuttavia, i due sono stati recentemente fotografati al mare insieme, ma nessun atteggiamento intimo, nessun bacio o abbraccio tra loro. Quindi il messaggio di Pietro sui social fa ben sperare che le nuvole si stiano diradando e che tornerà nuovamente a splendere il sole per loro.

Cosa ne pensate? Vi piacciono Antonella e Pietro assieme?