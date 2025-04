Con un messaggio carico di gratitudine e stima, Pier Silvio Berlusconi ha voluto esprimere il suo personale ringraziamento ai collaboratori Mediaset per la professionalità dimostrata nella copertura giornalistica della scomparsa di Papa Francesco.

Il messaggio di Pier Silvio Berlusconi ai collaboratori Mediaset

“Cari collaboratori e amici, desidero ringraziarvi per la professionalità e l’impegno con cui avete coperto la notizia della scomparsa di Papa Francesco. In un momento tanto delicato e sentito, avete dimostrato tempestività, garbo e rigore. Il vostro lavoro ha garantito un’informazione di qualità, rispettosa e puntuale, all’altezza del ruolo che siamo chiamati a svolgere. Il vostro impegno è motivo di orgoglio per me e per tutta l’azienda. Grazie di cuore. Pier Silvio”.

Parole semplici ma intense, che sottolineano l’importanza del ruolo dell’informazione in momenti di grande impatto emotivo per il Paese e per il mondo. Il riferimento alla tempestività e al garbo evidenzia l’equilibrio necessario nel trattare notizie di portata storica, mentre il richiamo al rigore giornalistico pone l’accento sulla missione di un’informazione autorevole e rispettosa.

Il messaggio di Pier Silvio Berlusconi è stato accolto con orgoglio dai dipendenti, rafforzando il senso di appartenenza e responsabilità condivisa all’interno del gruppo Mediaset.