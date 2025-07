Negli studi Elios di Roma si sono registrate altre due puntate di Tu si que vales 2025. Possiamo fornirvi ulteriori anticipazioni su ospiti e su quanto è accaduto e vedremo andare in onda nelle prime serate di Canale 5 dopo le vacanze estive. Due cantanti, una giornalista, una conduttrice molto famosa e una Iena. Ecco chi approderà nello studio per una esilarante gara di playback o Lip-sync. Di chi si tratta? Gli spoiler !

Tu si que vales 2025 anticipazioni: gare in solitaria e con ospiti

Nelle scorse settimane vi abbiamo anticipato la presenza di diversi ospiti del panorama musicale, cinematografico e televisivo. A Tu si que vales 2025 vedremo molti volti noti e super amati duettare con i giudici in gare esilaranti di Lip-sync che, a quanto pare, in questa edizione prederanno il sopravvento e diventeranno siparietti davvero esilaranti capaci di intrattenere il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. Chi si aggiunge alla lista?

Due cantanti, una conduttrice e una Iena. Di chi si tratta? Andiamo per gradi. Nella prima registrazione non vi è stato alcun ospite. I giudici hanno duellato da soli e si sono esibiti in questo modo:

Sabrina Ferilli ha mostrato le sue abilità sulle note di Wracking Ball di Miley Cyrus con una dedica finale a Maria De Filippi

ha mostrato le sue abilità sulle note di Wracking Ball di Miley Cyrus con una dedica finale a Maria De Filippi Paolo Bonolis ha cantato Se mi lasci non vale

ha cantato Se mi lasci non vale Luciana Littizzetto invece ha cantato Casa mia di Ghali

invece ha cantato Casa mia di Ghali Rudy Zerbi ha cantato Freddy Mercury

ha cantato Freddy Mercury Maria De Filippi ha imitato Madonna

Nella seconda registrazione sono sopraggiunti gli ospiti:

Sabrina Ferilli ha duettato con Noemi

Maria De Filippi si è esibita con Alessia Marcuzzi

Luciana Littizzetto con Nicolò De Devitiis

Paolo Bonolis ha duettato con Cesara Buonamici

Rudy Zerbi è sceso sul palco con Romina Power

Tu si que vales chiude a mezzanotte: il nuovo accordo

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset abbiamo appreso che Tu si que vales 2025 chiuderà intorno a mezzanotte. I dirigenti, in accordo con Maria De Filippi, hanno deciso di accorciare la prima serata per permettere a tutti di guardare ogni trasmissione fino alla fine senza fare le ore piccole. Puntate leggermente più corte, ma edizione più lunga? Attendiamo conferme non appena avremo le date esatte della messa in onda e il numero delle puntate previste per questa scoppiettante edizione che, come vi abbiamo anticipato, si preannuncia ricca di ospiti e di momenti esilaranti e da non perdere.