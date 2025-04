È morto Papa Francesco: il Pontefice si è spento oggi

È morto Papa Francesco. Nella giornata di oggi, lunedì 21 aprile 2025, è arrivata la triste notizia della scomparsa del Pontefice che era stato ricoverato per settimane al Policlinico Gemelli. Scopriamo insieme cosa accadrà ora e chi sono i Cardinali che potrebbero prendere il suo posto.

È morto Papa Francesco: il comunicato ufficiale

Papa Francesco non c’è più. Il Pontefice è venuto a mancare nella giornata di oggi di Pasquetta dopo un rapido e progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute. Dal 14 febbraio 2025, Bergoglio era ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite e da allora erano stati diffusi dei bollettini medici sul suo stato di salute. Ieri durante la Santa Messa di Pasqua era apparso per un breve saluto.

Questo il comunicato ufficiale della Santa Sede, con le parole di Sua Eminenza, il Cardinal Farrell, che ha dato la notizia della scomparsa del Pontefice:

“Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino“.

Il Papa nei giorni scorsi aveva superato alcune crisi respiratorie ricorrendo alla somministrazione di ossigeno ad alti flussi e perfino alla ventilazione meccanica non invasiva. Sempre vigile, aveva continuato a lavorare nei momenti in cui non era sottoposto a terapie e aveva anche partecipato al rito della benedizione delle Sacre Ceneri. Negli utlimi giorni aveva anche preparato le meditazioni per le celebrazioni pasquali.

Bergoglio, nato a Buenos Aires il 17 dicembre del 1936, era diventato Pontefice il 13 marzo del 2013. Era stato eletto papa al quinto scrutinio da 115 elettori dopo la rinuncia, avvenuta il mese precedente, a ricoprire tale ruolo da Benedetto XVI.

L’ultimo tweet del Pontefice era stato per la Resurrezione di Cristo:

Cristo è risorto! In questo annuncio è racchiuso tutto il senso della nostra esistenza, che non è fatta per la morte ma per la vita. #Pasqua https://t.co/tpH3HPWhj4 — Papa Francesco (@Pontifex_it) April 20, 2025

Chi sono i candidati al Conclave

Roma in questi mesi è protagonista anche del Giubileo 2025. Alcuni eventi potrebbero essere sospesi in attesa del Conclave. Sui principali organi di stampa, sono stati diffusi alcuni nomi di Cardinali che potrebbero succedere a Papa Francesco. Tra questi vi sono: