A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, fondatore di Mediaset, mercoledì 11 giugno Pier Silvio Berlusconi ha riunito tutti i dipendenti e i collaboratori dell’Azienda nel Campus Mediaset di Cologno Monzese per un momento di ricordo condiviso.

Un’occasione speciale, sentita e raccolta, per rievocare la figura di un imprenditore che ha lasciato un segno indelebile nella storia della televisione italiana e nella cultura aziendale di Mediaset.

Il discorso di Pier Silvio: “Questa sera sarà e deve essere una serata di celebrazione”

La serata è stata aperta da Gerry Scotti, che ha introdotto Pier Silvio Berlusconi sul palco. Il momento musicale è stato affidato a Gigi D’Alessio, che ha eseguito alcuni brani in omaggio alla memoria di Silvio Berlusconi.

Il discorso di Pier Silvio ha emozionato i presenti:

“Buonasera a tutti voi, devo dire che vedervi in un’occasione così emozionante è davvero bello. È un piacere che voi siate qui a rappresentare tutta la nostra Mediaset. Stasera siamo qui per ricordare il nostro fondatore che è scomparso solo 2 anni fa. Io non so a voi, a me sembra passato molto molto più tempo.

Ma stasera non sarà una serata di commemorazione, questa sera sarà e deve essere una serata di celebrazione. Perché, vedete, il nostro fondatore amava la vita. Chi ha avuto modo di conoscerlo sa che lui aveva questa spinta, questo amore irrefrenabile verso il prossimo. Lui amava stare con le persone.

Io penso che questo suo calore, questo suo ottimismo, la sua gioia, siano state anche la sua grande forza. Ne ho la certezza: il suo modo di vivere, il suo modo di essere e di lavorare fanno parte del dna di Mediaset, del dna della nostra Mediaset. Quindi, penso si possa dire che Mediaset è una grande azienda. Ma oltre a essere una grande Azienda, è un luogo speciale.

Un luogo dove i rapporti umani sono sempre al centro, dove i rapporti umani sono sempre vivi. E questo è un grandissimo valore.

Sono anche sicuro che lui, che ci sta guardando dall’alto, sia orgoglioso di noi e che stia facendo uno dei suoi bellissimi sorrisi. Grazie.

Grazie Presidente, grazie Silvio, grazie Papà”.

Una serata densa di emozione, ricordi e gratitudine, per un’eredità che continua a vivere nelle persone e nei valori dell’azienda che Silvio Berlusconi ha fondato.

Silvio Berlusconi: l’imprenditore che ha cambiato la televisione italiana

Silvio Berlusconi è stato molto più di un fondatore per Mediaset: è stato il visionario che ha rivoluzionato il modo di fare televisione in Italia. Con intuizione, audacia e uno spirito imprenditoriale fuori dal comune, ha creato un nuovo linguaggio televisivo, portando l’intrattenimento nelle case degli italiani con un’offerta innovativa, popolare e vicina al pubblico. Dai primi anni con Telemilano fino alla nascita del gruppo Fininvest e successivamente Mediaset, Berlusconi ha saputo costruire un impero mediatico basato su libertà creativa, sperimentazione e centralità delle persone. Il suo stile, fatto di energia contagiosa e capacità di visione, ha lasciato un’impronta profonda non solo nell’industria televisiva, ma anche nella cultura aziendale che ancora oggi caratterizza Mediaset.