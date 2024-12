Pier Silvio Berlusconi, per il consueto bilancio di fine anno accompagnato da una cena di gala con tanto di brindisi di auguri per il 2025, ha radunato la stampa italiana presso gli studi Mediaset di Cologno Monzese per presentare il lavoro svolto in questo anno e gli obiettivi per il prossimo. L’amministratore delegato del gruppo televisivo Mediaset, oltre a parlare dei bilanci e delle iniziative di mercato ha anche affrontato temi più leggeri come il palinsesto tv 2024 confermando nomi per il 2025. Pier Silvio ha avuto anche modo di parlare di Sanremo 2025, di un possibile bando per aggiudicarsi il festival, di Maria De Filippi e di molto altro. Ecco di seguito cosa ha dichiarato l’Ad del gruppo Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi sul Festival di Sanremo

Sull’eventualità di un bando per l’aggiudicazione del Festival di Sanremo, Pier Silvio Berlusconi ha le idee molto chiare: “Non so ancora bene cosa sta succedendo, penso che Sanremo sia un pezzo di Rai, ma allo stesso tempo credo che la Rai sia il vero motore, la vera forza del Festival di Sanremo. Da italiano mi auguro che Sanremo rimanga in Rai. Non mi pongo la domanda se fare il festival mi divertirebbe. Per me è un pezzo di Rai. Se un domani dovesse essere sul mercato lo valuteremo con un atteggiamento giusto. Oggi non mi pongo la domanda. Durante la settimana del festival non abbiamo mai detto contro programmiamo Sanremo. Cosa può cambiare? Il tipo di mercato che abbiamo difronte, a seconda del mercato rimaniamo un po’ meno accesi o più accesi durante i giorni del Festival”.

Parlando di Rai l’ad di Mediaset dice anche: “Penso che la Rai debba fare più servizio pubblico, questo non significa che non deve fare Ballando o Belve. Penso che non lo faccia perchè non ha una missione sufficientemente chiara. La Rai ha un ruolo importantissimo in Italia, soprattutto per la nostra identità italiana”.

This is me celebra Amici: Silvia Toffanin e Maria De Filippi

Pier Silvio parla poi del successo del format televisivo This is me, condotto da Silvia Toffanin, ideato proprio da una telefonata tra l’Ad di Mediaset e Maria De Filippi, Pier Silvio sottolinea: “Mi sentivo doppiamente responsabile. Un programma nato da una telefonata con Maria. Volevamo celebrare il lavoro nella musica italiana fatto da Maria negli anni con Amici. La curva dell’ascolto è impressionante, un programma bello e pulito. Non ne abbiamo ancora parlato ma spero che ci possano essere altre edizioni”.

Sulla possibilità di dare una sorta di direzione editoriale a Maria De Filippi, Pier Silvio dice: “Maria fa già moltissimo, siamo soci di Fascino, lei fa un lavoro eccezionale. Ogni anno chiedo qualcosa a Maria, negli anni sicuramente daremo altre produzioni alla Fascino, loro hanno una grandissima capacità”.

Pier Silvio Berlusconi su Striscia la Notizia e La Talpa

Sulla permanenza in palinsesto di Striscia la Notizia, Pier Silvio sottolinea: “Sono fiducioso in Antonio Ricci e sul fatto che lui trovi la strada per far crescere il programma. È innegabile che in questo momento dopo 37 anni il format viva un momento faticoso. Non so se in futuro ci potrà essere un’alternanza di prodotto in quella fascia oraria. Io ad oggi conto sul lavoro di Antonio Ricci”.

Parlando de La Talpa aggiunge: “È stato un esperimento di cui siamo contenti, è un prodotto che può migliorare. Del lavoro di Diletta Leotta posso dire che ha fatto quello che ci aspettavamo. Ad oggi non ci sono altri progetti”.

Spot di Natale mancano Panicucci, Merlino e Berlinguer: Pier Silvio chiarisce

Parlando dello spot di Natale di Mediaset, dove qualcuno fa notare che mancano Federica Panicucci, Myrta Merlino e Bianca Berlinguer, Pier Silvio Berlusconi chiarisce “È un caso, nulla di voluto. La mancanza dallo spot non ha alcun altro significato. Federica Panicucci, Myrta Merlino e Bianca Berlinguer sono tutte e tre confermate nella prossima stagione. Con la signora Merlino stiamo valutando se rimarrà ancora a Pomeriggio Cinque o pensare per lei a un altro format”.