Piazza Fontana – La Strage: il racconto di Andrea Purgatori su La7

Piazza Fontana – La Strage è il racconto di Andrea Purgatori all’interno di Atlantide che va in onda mercoledì 11 dicembre 2019 in prima serata su La7, la Rete di Urbano Cairo. In una serata verrà ricostruito quanto accaduto il 12 dicembre del 1969 a Milano dove, dopo l’attentato, ci furono 17 morti e 88 feriti. La strage della Banca dell’Agricoltura diede avvio al periodo chiamato della strategia della tensione.

Andrea Purgatori racconta: Piazza Fontana La Strage

Andrea Purgatori, nella prima serata di La 7, mercoledì 11 dicembre 2019, racconta Piazza Fontana, la strage a partire dalle 21:15 circa. Documenti, reperti storici, ma soprattutto interviste. Attraverso quindi immagini e parole, sulla Rete di Urbano Cairo, si tenterà di analizzare quanto accadde ripercorrendo quei tragici momenti.

Durante la serata andranno in onda, oltretutto, interviste esclusive a Licia Pinelli, vedova dell’anarchico “volato” dalla finestra della questura di Milano tre giorni dopo lo scoppio della bomba. L’ennesimo morto ‘per la strage’. L’uomo fu incastrato dal racconto del tassista Cornelio Rolandi che indicò proprio lui come la persona che era sceso in piazza dal suo taxi portando con sé una valigia molto grande che poteva quindi contenere tutto l’occorrente per la strage.

L’altra intervista ad andare in onda sarà quella a Guido Salvini, il giudice che fu capace di riaprire un’inchiesta che sembrava insabbiata per sempre per colpa di depistaggi e bugie, ma soprattutto di tanta omertà.

Spazio, infine, all’intervista al direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Quest’ultimo ha raccontato come la risposta della gente di Milano riuscì a salvare il Nostro Paese.

Piazza Fontana – La Strage: le dichiarazioni

La nuova puntata di Atlantide, incentrata su Piazza Fontana, prenderà il via da una affermazione molto forte dell’ergastolano Vincenzo Vinciguerra.

“La bomba che 50 anni fa fece una strage a Piazza Fontana non fu un errore ma il detonatore che avrebbe dovuto provocare l’attuazione dello stato di emergenza nel Paese. Un colpo di stato a tutti gli effetti”.

Attraverso queste interviste, pertanto, Andrea Purgatori ripercorrerà, a 50 anni dall’accaduto, quanto avvenne nella città meneghina. La prima serata di La7 accenderà i riflettori su documenti audio, foto e video di quel lontano 12 dicembre del ’69.

L’appuntamento è per mercoledì 11 dicembre 2019 alle 21:15 su La7, canale 7 del digitale terrestre.