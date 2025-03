Perchè la vittoria di Pier Davide Carone ci lascia un pò di amarezza

La vittoria di Pierdavide Carone a “Ora o mai più” ci allieta e al tempo stesso ci lascia un po’ di amarezza. La vittoria, neanche a parlarne, è strameritata, ma è proprio questo il punto: è “Ora o mai più” il talent adatto a un ragazzo così?

Non vogliamo assolutamente denigrare un programma che ha anzi il merito di dare una seconda possibilità ai talenti dimenticati, ma vogliamo nettamente puntare il dito contro l’industria musicale: come avete fatto a dimenticarvi di un simile talento?

Pierdavide Carone ha una delicatezza nella penna e nella voce che in pochi hanno, pochissimi, tanto da guadagnarsi l’endorsement di Lucio Dalla a Sanremo che si diceva onorato nel fargli da direttore d’orchestra. Cioè, Lucio Dalla che “serve” un giovane e umile ragazzo quasi a lasciargli il testimone.

Ecco, umile, forse è questo il problema. Perché in un panorama commerciale in cui vengono premiati generi musicali ritmati in cui gli ascolti sulle piattaforme vengono divorati da artisti che fanno a gara a chi “flexa” di più facendo a gara con gli altri a chi ha la catena d’oro più pesante e a chi ha l’autotune più esagerato, forse un cantautore sensibile e naturale come Pierdavide trova poco spazio.

Se vivessimo in un Paese giusto, Pierdavide sarebbe sui palchi che merita, avrebbe il successo che si è guadagnato col talento prima ad “Amici” e poi in tutti i brani che ha scritto. Invece no, in Italia un giovane capace finisce nel dimenticatoio e deve partecipare a un programma di recupero talenti per far sentire di nuovo la sua voce.

Ma adesso l’opportunità per riportare alla luce le sue meravigliose capacità ce l’abbiamo noi, siamo noi che dobbiamo dargli lo spazio che merita. Spetta a noi, ora o mai più.