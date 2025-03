È andata in onda ieri sera, sabato 1 marzo 2025, su Rai1 la finale della nuova edizione del programma tv dal titolo ‘Ora o mai più’, il talent show musicale condotto in questa edizione da Marco Liorni. Ma cosa è successo durante la puntata finale? Scopriamo insieme chi ha vinto “Ora o mai più 2025 e la classifica del programma.

Chi ha vinto Ora o mai più 2025? Il vincitore è Pierdavide Carone

Durante la puntata finale di Ora o mai più andata in onda sabato 1 marzo 2025, i concorrenti in gara accompagnati dai loro coach si sono sfidati a suon di musica. Quella di sabato 1 marzo è stata una puntata dove non sono mancate emozioni e che ha visto trionfare Pierdavide Carone.

La serata

La serata parte con Pago e Patty Pravo che si esibiscono con Il mio canto libero. Il suo inedito è: Fa che non sia per sempre.

Anonimo Italiano con Riccardo Fogli interpretano Piccola Ketty. Lupo abbandonato è l’inedito di Anonimo Italiano.

Bene così è il brano che interpretano insieme Matteo Amantia e Alex Britti. L’inedito di Matteo Amantia è Togliersi di torno.

L’ultima esibizione di Loredana Errore con Marco Masini è sulle note di Dedicato. In un abbraccio è l’inedito di Loredana Errore.

Tango è la canzone che interpretano insieme Antonella Bucci e Raf. Sogni ribelli è l’inedito di Antonella Bucci.

Gli amori è l’ultima canzone con cui si esibiscono insieme Valerio Scanu e Rita Pavone. Solo con una parola è l’inedito di Valerio Scanu.

Spaccacuore è il brano con cui si esibiscono insieme Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti. L’inedito di Carone è Non c’è l’ho con te.

Figli delle stelle è la canzone con cui si esibisce Carlotta insieme a Rettore. L’inedito è Il bacio.

Sfida finale

Sfida finale tra Pierdavide Carone e Matteo Amantia: vengono azzerati i punteggi e i cantanti si esibiscono con i loro cavalli di battaglia. Matteo Amantia e Alex Britti portano come cavallo di battaglia Oggi sono io. Pierdavide Carone ha scelto come cavallo di battaglia La sera dei miracoli.

La classifica della finale di Ora o mai più 2025

Sul finire della settima puntata è stato svelato il nome del vincitore, ottenuto dalla somma dei voti tra i due finalisti. A vincere la finale di Ora o mai più è Pierdavide Carone.

La classifica

1 – PIERDAVIDE CARONE 109

2 – MATTEO AMANTIA SUGARFREE 77

3 – PAGO 72

4 – ANTONELLA BUCCI 71

5 – VALERIO SCANU 70

6 – LOREDANA ERRORE 69

7 – CARLOTTA 50

8 – ANONIMO ITALIANO 36