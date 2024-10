Tutto pronto all’Unipol Forum di Milano per l’evento benefico “Per la pace Live contro le guerre” che vede la musica italiana scendere in campo con un evento volto a sensibilizzare il pubblico sull’urgenza di promuovere la pace e sostenere chi soffre a causa delle emergenze umanitarie causate dai conflitti. Scopriamo tutti gli artisti, i cantanti e gli ospiti di questo imperdibile show.

Per la pace Live contro le guerre a Milano: la scaletta e i cantanti

Mercoledì 23 ottobre 2024 dalle ore 20.45 la musica italiana si unisce all’Unipol Forum di Milano, ad Assago, per uno straordinario concerto di solidarietà. Si tratta di “PER LA PACE LIVE CONTRO LE GUERRE“, l’evento benefico volto a sensibilizzare il pubblico sull’urgenza di promuovere la pace e sostenere chi soffre a causa delle emergenze umanitarie causate dai conflitti. Un concerto imperdibile che vede grandi nomi della musica italiana uniti per farsi portavoce di un messaggio universale: la pace è un diritto di tutti, e ciascuno di noi può fare la differenza.

Tantissimi i cantanti ed artisti che si alterneranno sul palcoscenico per esibizioni singole, ma anche duetti speciali pensati ad hoc per questa serata evento. Ecco la lista di tutti i cantanti ospiti:

FIORELLA MANNOIA, ALESSANDRA AMOROSO, ANNALISA, BRUNORI SAS, ELISA, ELODIE. E ancora: EMMA, J-AX, MADAME, ERMAL META, FRANCESCA MICHIELIN, FABRIZIO MORO, PIERO PELÙ, GIULIANO SANGIORGI, ROSE VILLAIN, PAOLA TURCI e GAIA.

A tutti i cantanti si aggiunge anche la presenza di Veronica Gentili, la giornalista e conduttrice de Le Iene che ha accolto il messaggio universale di questo evento beneficio a favore della pace.

Per la pace Live contro le guerre a Milano: tutto il ricavato devoluto ad Emergency e Medici Senza Frontiere

Tutti i ricavati dell’evento Per la Pace Live contro le guerra, al netto dei costi di produzione, sarà interamente devoluto ad Emergency e Medici Senza Frontiere per la risposta sanitaria all’emergenza nella striscia di Gaza. Attenzione: tutte le risorse economiche raccolte nell’ambito di “PER LA PACE – LIVE CONTRO LE GUERRE”, verranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza.

Ricordiamo che l’evento ha il sostegno di AssoConcerti, l’Associazione che raggruppa i più importanti organizzatori e produttori di musica dal vivo. Non solo un concerto, ma un megafono per amplificare le voci di tutti i cantanti in un potentissimo grido contro la violenza e l’indifferenza. La musica diventa così uno strumento universale di solidarietà. Non solo, anche un veicolo di cambiamento sociale e sensibilizzazione in un momento storico in cui le guerre sembrano la nuova normalità. In questo scenario apocalittico, è importante parlare di pace sognando e sperando un mondo migliore per tutti noi. Un mondo fondato sulla pace, sulla condivisione, comprensione ed aiuto reciproco.