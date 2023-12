Claudio Cecchetto, deejay, conduttore tv, produttore discografico, promoter di eventi e cantante, è noto soprattutto per essere un eccellente talent scout. Molti dei nostri più grandi personaggi dello showbiz, spaziando dalla musica alla televisione, devono fama e successo proprio alle sue geniali intuizioni.

People from Cecchetto è un film di genere documentario/biografico del 2023 dedicato al grande scopritore di artisti. Un’ora e venti minuti in cui si ripercorrono le tappe salienti della straordinaria carriera del ciliense (Cecchetto a nato a Ceggia, in provincia di Venezia, nel 1951). La pellicola, in prima visione tv assoluta, va in onda alle 21.30 di Mercoledì 20 Dicembre su Rai Uno. Di seguito trovate tutte le curiosità più interessanti sul suo conto.

People from Cecchetto: la biografia di un talent scout eccezionale

People from Cecchetto ci porta alla scoperta di un personaggio chiave del mondo dello spettacolo italiano, sia perché lui stesso ne fa parte ormai da decenni, sia perché si deve proprio a lui la scoperta di alcuni dei nostri vip più famosi.

Le immagini sono accompagnate, e non potrebbe essere altrimenti, dalla migliore musica degli anni ’80 e ’90. Gran parte di essa è opera di cantanti e musicisti portati alla ribalta proprio da Cecchetto. E non può mancare infine, come è evidente, il contributo di chi Claudio lo conosce personalmente.

La testimonianza degli artisti

Una buona parte della durata di People from Cecchetto è occupata dalle interviste ai personaggi dello spettacolo italiano, musicale ma non solo, che devono il successo a Claudio Cecchetto.

Fra questi ci sono Gerry Scotti, Amadeus, Fiorello, Jovanotti e Max Pezzali, quest’ultimo letteralmente esploso nel 1992 con il brano Hanno ucciso l’Uomo Ragno, intonato insieme all’amico e collega Mauro Repetto, con cui formava gli 883. Avete visto quanti talenti sono riusciti ad emergere grazie all’intuito di Cecchetto? Ma in realtà c’è tanto, tanto altro da scoprire sul suo conto: non perdete People from Cecchetto per sapere cosa.