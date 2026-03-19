Agnese Catalani e Gaia De Laurentiis, formano la coppia de “Le biondine” di “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente” disponibile in prima visione assoluta da giovedì 12 marzo 2026 su Sky e in streaming su NOW. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Agnese alla conferenza stampa di presentazione del programma che vede alla conduzione Costantino della Gherardesca. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Intervista ad Agnese Catalani – Pechino Express

Agnese Catalani, benvenuta su SuperGuidaTV. Siamo qui per parlare della nuova edizione di Pechino Express. Tu sei in coppia con tua madre, Gaia De Laurentiis, e siete “Le Biondine”. Ti piace questo soprannome?

Ma sì, assolutamente. Io mi sento una biondina al cento per cento! Penso che questo soprannome, che poi è più che altro un appellativo, sia nato prima di tutto per mia madre e poi, ovviamente, è stato esteso anche a me.

Com’è stato fare questo percorso insieme a tua madre? Che esperienza è stata?

È stata un’esperienza estremamente particolare e molto significativa per me. È qualcosa che mi porterò sempre nel cuore. È stata un’esperienza formativa al cento per cento, sia a livello personale sia per quanto riguarda il rapporto con mia madre.

Qual è stata la prima cosa che hai fatto una volta tornata a casa?

Sicuramente dormire. Penso di non aver mai dormito così tanto come quando sono tornata da Pechino Express. E poi, da buona romana, mi sono concessa un bel piatto di amatriciana… anzi, anche una carbonara! Quello che passava passava, l’importante è che ci fosse il guanciale.

Se fossi la prossima conduttrice di Pechino Express e dovessi formare delle coppie famose, chi manderesti in gara?

Questa è una domanda molto complicata! Però posso dirti che sono una super fan di Bruno Barbieri. Quindi, Bruno, se mi vedi: io ti adoro! Lo manderei in coppia con chiunque, andrebbe benissimo. Però Bruno Barbieri lo voglio vedere assolutamente a Pechino Express. In qualche modo penso che sia il mio alter ego maschile.

Qual è la cosa che ti è mancata di più durante questo percorso?

Sicuramente il sonno e la possibilità di avere un momento per riposarsi. Il cibo un po’ meno, perché non sono una persona che mangia tantissimo, quindi non l’ho patito più di tanto. Però mi è mancata molto una doccia comoda, una doccia calda e tranquilla. Anche perché a volte ti ritrovavi scarabei o altre cose… quindi sì, direi proprio una bella doccia calda e il sonno.

La televisione è un mondo che ti affascina? Dopo questa esperienza ti piacerebbe lavorarci o è stata solo un’avventura isolata?

Io studio recitazione, quindi sì, la televisione è sicuramente un mondo che mi affascina. Spero che possa diventare anche il mio lavoro, insieme al teatro. Però magari la prossima volta mi piacerebbe partecipare a programmi un po’ più rilassanti, che non mettano alla prova la mia persona al cento per cento!

C’è un programma che ti piacerebbe condurre, magari uno che guardavi da piccola?

Direi proprio Pechino Express! Mi piacerebbe molto condurlo. Magari viverlo in maniera più rilassata, guardandolo con gli occhi di chi non è dentro alla gara al cento per cento.

E se ti proponessero il ruolo di inviata?

Lo accetterei molto volentieri.