Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 4 maggio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 4 maggio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi apre con un’energia vivace, capace di rimettere in moto situazioni rimaste in sospeso. In amore serve un pizzico di pazienza in più, soprattutto se negli ultimi giorni ci sono state incomprensioni. Sul lavoro, invece, una risposta o un confronto potrà rivelarsi più utile del previsto.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Per questo segno è in arrivo un lunedì concreto, fatto di scelte pratiche e piccoli passi ben calibrati. La Luna invita a mettere ordine tra pensieri, impegni e priorità. In amore torna il desiderio di stabilità, ma anche di conferme sincere. Nel lavoro sarà importante non chiudersi troppo: un consiglio esterno potrebbe aprire una strada interessante.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

L’aria porta movimento, contatti e qualche novità capace di ravvivare l’umore. In amore le parole avranno un peso speciale: meglio usarle con leggerezza, ma senza superficialità. Sul lavoro, una buona intuizione può aiutare a risolvere un problema in modo rapido.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le stelle invitano a procedere con dolcezza, senza forzare situazioni che hanno bisogno di maturare. In amore sarà importante non chiudersi nel silenzio: un gesto affettuoso potrà dire molto più di tante spiegazioni. Nel lavoro, attenzione alla stanchezza: meglio concentrarsi sulle cose essenziali.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La giornata promette una buona dose di carisma e voglia di rimettersi al centro della scena. In amore torna il desiderio di passione, ma anche la necessità di sentirsi apprezzato. Sul lavoro possono arrivare conferme, soprattutto per chi ha saputo portare avanti un progetto con determinazione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La giornata di oggi sarà utile affidarsi al senso pratico, ma senza diventare troppo severi con se stessi o con gli altri. In amore serve maggiore morbidezza: una parola gentile può sciogliere una tensione. Nel lavoro la precisione sarà premiata, a patto di non perdere di vista il quadro generale.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Si apre una giornata in cui equilibrio e diplomazia saranno carte vincenti. In amore c’è voglia di complicità, ma anche il bisogno di sentirsi considerato. Nel lavoro, una trattativa o un confronto potrebbe evolvere in modo positivo, specialmente se gestito con calma e intelligenza.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le stelle di oggi parlano di intensità, intuizioni profonde e desiderio di superare le apparenze. In amore la passione non manca, ma serve fiducia. Sul lavoro, meglio evitare reazioni impulsive: una strategia silenziosa e ben studiata porterà risultati più solidi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La giornata di oggi porta una ventata di entusiasmo e una maggiore voglia di guardare avanti. In amore torna il desiderio di leggerezza, purché non si dimentichino le esigenze dell’altro. Nel lavoro, una proposta o un’idea potrà accendere nuove motivazioni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Oggi è una giornata da affrontare con metodo e fiducia nel futuro. In amore si potrà recuperare terreno attraverso gesti concreti, senza bisogno di grandi dichiarazioni. Nel lavoro resta forte la determinazione: una scelta ponderata potrà rivelarsi vincente.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’atmosfera di oggi stimola idee originali, incontri e nuove prospettive. Chi nasce sotto questo cielo potrebbe sentirsi più libero di esprimere ciò che pensa. In amore serve autenticità, ma anche disponibilità all’ascolto. Sul lavoro, una soluzione fuori dagli schemi potrà fare la differenza e attirare l’attenzione giusta.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La giornata di oggi invita a seguire l’intuito, ma senza perdere il contatto con la realtà. In amore la dolcezza sarà un punto di forza, in particolare nei legami che hanno bisogno di rassicurazioni. Nel lavoro, meglio non rimandare una decisione pratica: organizzarsi bene aiuterà a sentirsi più sereni.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.