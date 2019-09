Pechino Express 2020 data inizio riprese e anticipazioni: tutte le news

Finalmente giungono novità dal fronte Pechino Express 2020. Il programma, ormai è chiaro, si farà. La Rai ha però deciso di allungare i tempo per permettere ai telespettatori di desiderare di rivedere le avventure dei Vip di turno in giro per il mondo. Al timone, dopo le varie voci che si sono susseguite, vi sarà Costantino Della Gherardesca. Ecco però tutte le news e le ultime anticipazioni in merito alla data di inizio riprese e al periodo di messa in onda oltre che ai possibili nomi dei personaggi che faranno parte del cast e ai Paesi che verranno toccati.

Pechino Express 2020 data inizio riprese: tutti pronti per la partenza?

Le riprese dell’ottava stagione di Pechino Express 2020 prederanno il via il 29 ottobre 2019. Fra un mese e mezzo circa, pertanto, i giochi dovranno essere completamente chiusi. Il reality prenderà ufficialmente il via e per quel momento tutte le coppie di concorrenti dovranno essere pronte a partire per iniziare un viaggio che cambierà loro la vita.

Quando andrò in onda il programma? La data ancora non è certa. Sicuramente a febbraio 2020, ma non è stato ancora stabilito un giorno esatto.

Dove si recheranno a ottobre prossimo i cameraman, lo staff della Rai e i concorrenti di Pechino Express 2020? Ebbene a quanto sappiamo il viaggio avverrà nel Sud-Est asiatico. Il tutto prenderà il via dalle magnifiche spiagge della Thailanda per poi proseguire lungo la Cina e terminare in Corea del Sud.

Quante puntate sono previste? Incluse quella iniziale e l’attesissima Finale con la proclamazione del vincitore, vi saranno ben 10 puntate. Questo per la gioia di tutti i fan del programma.

Pechino Express 2020 anticipazioni: le voci sui possibili concorrenti

Chi farà parte del cast di Pechino Express 2020? Su questo fronte le notizie certe sono ben poche. Come vi avviamo accennato in pole position ci sarebbe il bellissimo ex concorrente del GF Vip 2 nonché fidanzato di Cecilia Rodriguez. Ignazio Moser potrebbe infatti partecipare in coppia con il cugino Moreno. Cosa dirà la sorella di Belen? I due vivono da due anni in quasi simbiosi e non si sono mai staccati per tanto tempo. Riusciranno a vivere separati durante la durata del reality?

Il settimanale Spy, invece, aveva sottolineato la possibilità della partecipazione di Eva Henger in coppia con la figlia Mercedesz oltre che di Raffaello Tonon e di Platinette. Tali nomi non hanno, però, ancora trovato alcuna conferma.

Altri nomi di papabili concorrenti del cast di Pechino Express 2020? E’ venuto fuori perfino quello di Giucas Casella che, secondo alcune fonti, potrebbe partecipare insieme ad una sua ex.