Un atteso ritorno attende i fans di Beautiful, ovvero quello di Patrick Duffy nel ruolo di Stephen Logan. Anche se l’attore statunitense ha alle spalle una lunga carriera, nell’immaginario collettivo resta sempre Bobby Ewing, il fratello “buono” del perfido J.R. E’ questa la parte che Duffy ha ricoperto per molti anni in Dallas, il serial tv che regalò a lui e ai colleghi un successo planetario. Ora il ritorno nella saga dei Forrester nel ruolo del padre di Brooke, Donna e Katie: scopriamo di più e qual è la novità più interessante a riguardo.

Patrick Duffy torna ad interpretare Stephen Logan in Beautiful

Dal 2006 Patrick Duffy interpreta il ruolo ricorrente del patriarca della famiglia Logan. Nelle puntate italiane di queste settimane infatti, l’uomo sente di dover stare vicino alle proprie figlie, che hanno problemi d’amore (il che non è certo una novità!).

Brooke, Donna e Katie hanno bisogno dei suoi consigli e lui non mancherà di offrire loro supporto e vicinanza. Stavolta però, il papà delle Logan non torna da solo ma con una bella donna al suo fianco. E non si tratta di una donna qualsiasi ma della vera compagna dell’attore!

Leggete di seguito per sapere tutto.

Coppia sul set e nella vita: chi è Linda Purl

Ecco la novità più grande del ritorno di Patrick Duffy a Beautiful: l’attore recita al fianco della sua vera compagna, la collega Linda Purl. Ciò significa che non deve essere affatto difficile per loro fare la parte di due innamorati, in quanto lo sono anche nella vita reale!

Dopo aver perso l’adorata prima moglie Carlyn, Duffy non credeva che un giorno l’amore sarebbe tornato a bussare alla sua porta e invece così è stato. Linda gli ha restituito la gioia di vivere e ottimismo per il futuro dopo un dolore immenso.

La Purl non è una sconosciuta per il pubblico italiano, che l’ha già vista in Happy Days, il telefilm culto con il mitico Fonzie. Adesso la ritroviamo, dopo tanti anni, in una delle soap opera più longeve di sempre: come se la caverà? Piacerà come allora? Staremo a vedere.