La direzione e il comitato scientifico del Passaggi Festival hanno ufficializzato i nomi dei vincitori dei premi che saranno consegnati durante la tredicesima edizione della manifestazione dedicata alla saggistica in programma a Fano dal 25 al 29 giugno 2025. Un calendario fitto di eventi, incontri e presentazioni, tutti a ingresso gratuito, che porteranno nella città marchigiana grandi nomi della cultura, del giornalismo e dell’arte.

I vincitori dei premi Passaggi Festival 2025: Igor Sibaldi riceve il Premio Passaggi 2025

Il Premio Passaggi 2025 sarà assegnato al filosofo, scrittore e traduttore Igor Sibaldi. Il riconoscimento verrà consegnato giovedì 26 giugno alle ore 18.15 in Piazza Marcolini, in occasione della presentazione del suo ultimo libro “Come non essere stupidi. Esercizi di anticonformismo” (Mondadori). L’autore sarà intervistato dalla giornalista Sara Manfuso.

Nel testo, perfettamente in linea con il tema del festival “Nemiche. Le parole che temiamo”, Sibaldi affronta la parola “stupido” e le sue implicazioni culturali, educative e psicologiche, proponendo una riflessione sull’anticonformismo e sulla necessità di superare l’omologazione del pensiero.

Modena City Ramblers premiati con il Fuori Passaggi

Nella stessa giornata, alle 21.15 al Pincio, saliranno sul palco i Modena City Ramblers, vincitori del premio Fuori Passaggi. Il gruppo musicale, attivo dal 1991, sarà protagonista della presentazione di “Nati per la libertà. Racconti resistenti” (La nave di Teseo), un’opera collettiva che celebra l’80° anniversario della Liberazione. A dialogare con loro sarà Davide Morresi, fondatore di Read and Play. Il premio celebra l’impegno civile e il contributo della band alla memoria storica e alla narrazione della Resistenza.

Agnese Pini vince il premio giornalistico “Andrea Barbato”

Il 27 giugno alle ore 21.15 in Piazza XX Settembre, l’attrice Ivana Monti Barbato consegnerà il premio giornalistico intitolato ad Andrea Barbato alla direttrice del Quotidiano Nazionale, Agnese Pini. L’autrice presenterà il suo libro “La verità è un fuoco” (Garzanti), in conversazione con Giulia Carla De Carlo, giornalista e fondatrice di @segnalibro.

Dopo aver raccontato nel suo libro d’esordio la strage nazifascista che colpì la sua famiglia, Pini torna a scavare nella memoria personale e collettiva, affrontando con delicatezza e intensità una verità familiare nascosta per anni.

Premio graphic novel a Christina Olindo

La cerimonia di chiusura del festival, prevista per domenica 29 giugno alle 22.15 al Giardino Radicioni, ospiterà la premiazione del concorso per graphic novel “Una Lettura fra le nuvole”. Il riconoscimento va a Christina Olindo per l’opera inedita “Quando a Sanremo spuntò l’arcobaleno”. L’autrice sarà affiancata da Vanna Vinci (presidente di giuria), Giovanni Di Bari (curatore della rassegna) e Giovanni Gasparini (presidente di Renco S.p.A.).

Durante l’evento saranno assegnate anche due menzioni speciali: a Susanna Frascari per il Miglior contributo di innovazione artistica e a Ivano Talamo per il Miglior soggetto e sviluppo narrativo.

Un festival gratuito e sostenuto da istituzioni e partner privati

Tutti gli eventi e le premiazioni del Passaggi Festival 2025 sono a ingresso libero. L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno del Comune di Fano, della Regione Marche, della Camera di Commercio delle Marche e di numerosi sponsor privati, tra cui Profilglass, Coop Alleanza 3.0 e BCC Fano.

Il Passaggi Festival si conferma così uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate italiana, capace di unire riflessione, attualità e divulgazione in una cornice partecipata e aperta a tutti.

Il programma completo di Passaggi Festival 2025.