Sta per tornare sugli schermi di canale 5 il programma di papere e risate “Paperissima Sprint”. Quest’anno due new entry, e un veterano, Vittorio Brumotti che si appresta a partecipare alla sua 11^ stagione estiva di “Paperissima sprint”. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla trasmissione.

“Paperissima Sprint” da lunedì 12 giugno nel preserale di canale 5

“Paperissima sprint”, è il programma di Antonio Ricci, fatto di “papere”, sketch, scherzi e risate. Si riparte il 12 giugno su Canale 5 tutte le sere fino a settembre. Come già detto ritroveremo Vittorio Brumotti ma accanto a lui due new entry, anche se non del tutto debuttanti a “Paperissima”. Loro sono Marcia Thereza Araujo Barros nata in Brasile ma residente in Italia dall’età di 10 anni; e Valentina Corradi ligure, campionessa di balli latino-mericani.

Vittorio Brumotti raggiunto da Sorrisi fa sapere:

«Arriva l’estate e siamo tutti più spensierati, dietro “Paperissima” c’è un gran lavoro: ci sono i nuovi filmati, tante riprese in esterna, vedrete posti sparsi su tutto il mappamondo, per me ci sarà della sabbia che non sarà europea, sarò sempre in giro in bici a fare il matto. Qui c’è un pubblico diverso da quello di “Striscia”, infatti a volte quando vado in giro mi dicono: “Ma tu sei quello di Paperissimar».

Ed inoltre aggiunge:

«Fare “Paperissima” mi dà completezza. Io non ho studiato recitazione, ma grazie agli autori e agli sketch che facciamo se ora dovessi fare l’attore sono preparato. Del resto, come dicono spesso i grandi comici, fare un film da ridere è più complesso che fare un film serio. Io sono cresciuto con una mia verve, fosse per me farei sempre il burlone, ho la sin-drome di Peter Pan, d’inverno metto tutta l’energia per le mie inchieste a “Striscia”, poi arriva il momento di “Paperissima” e finalmente, come dico io: “Andiamo a bornbazziar».

Appuntamento quindi con “Paperissima Sprint” a partire da lunedì 12 giugno alle ore 20.40 su canale 5.