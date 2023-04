Paolo Noise e Marco Mazzoli sono una delle tre coppie che partecipa all’Isola dei Famosi, in onda in prima serata da lunedì 17 aprile su Canale 5. Il conduttore radiofonico e produttore discografico è alla sua prima esperienza in un reality e porterà il suo brio sulle spiagge dell’Honduras. Ma chi è Paolo Noise? Scopriamolo meglio grazie ad alcune informazioni raccolte in rete su di lui.

Chi è Paolo Noise, concorrente dell’Isola dei Famosi: la carriera tra radio e musica

Paolo Noise nasce a Milano l’8 settembre del 1974. Si appassiona al mondo della musica e diventa sin da ragazzo conduttore tv e radiofonico. Parallelamente coltiva la sua passione come DJ e remixer, esibendosi in vari club italiani.

Il successo arriva con la conduzione, in coppia con Marco Mazzoli, del programma radiofonico Lo Zoo di 105. Per due anni, dal 2004 al 2006, diventa anche l’inviato di Striscia la Notizia realizzando alcuni servizi.

Tra i programmi da lui condotti ci sono la trasmissione Samples su Radio 105, Trin Trun Tran, Asganaway su Deejay TV, Fuori Frigo e I Guastanozze in onda su Italia1. Realizza anche due singoli dal titolo Pascià e Vedo cose che gli altri non vedono con il rapper Danti e LeRoy Bell per Miss Me. Inoltre vanta una collaborazione con Alessandra Stan per Mr. Saxobeat.

Tra il 2011 e il 2017 è molto attivo in tv sia nelle vesti di conduttore che autore in programmi come Colorado e Impratical Jokers.

Si dedica al mondo social, creando contenuti e cortometraggi che pubblica su Youtube, Facebook e Tik Tok. Un anno fa pubblica Maranza insieme agli amici Jack Mazzoni e Skar & Manfree, album con oltre un milione di stream su Spotify.

Vita privata e curiosità

Paolo Noise è sposato con l’imprenditrice Stefania Caroli, una storia d’amore che dura dal 2010. È anche titolare di una linea di abbigliamento, la Noise Fuktory, e co-fondatore di un brand per Orologi. Qualche anno prima era stato il testimonial di sigarette elettroniche. Ora è pronto per l’Isola dei Famosi in coppia con Marco Mazzoli.

Paolo Noise Instagram

Il suo profilo conta 348 mila follower. Per seguirlo il suo account ufficiale è: @paolonoise.