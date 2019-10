Paolo Fox Oroscopo 2019: 3 ottobre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta televisiva a I Fatti Vostri. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Paolo Fox Ottobre, Oroscopo giovedì 3

Scopriamo le previsioni e l'Oroscopo di Fox della giornata di oggi, giovedì 3 ottobre 2019.

Oroscopo Ariete

Le prossime 48 ore sono importanti grazie a questa Luna favorevole. Posso dire però che tra martedì’ e mercoledì non tutto è andato a buon fine. Nei rapporti con Toro, Cancro e Vergine abbiamo un oroscopo in miglioramento, ma c’è da dire che per quanto riguarda la casa, la famiglia, i viaggi e il lavoro, bisogna rivedere alcune scelte fatte di recente.

Ad ogni modo, sono due giornate buone per mettere in chiaro le tue idee.

Oroscopo Toro

La fase più complicata della settimana è superata: ora le cose vanno meglio e devo segnare per le giornate di sabato e domenica un picco molto intenso per l’amore.

Se avevi messo da parte un sentimento, sappi che adesso si può recuperare. Urano nel segno porta cambiamento di casa, di domicilio, di lavoro. Nel lavoro hai parecchia voglia di fare.

Oroscopo Gemelli

Giovedì e venerdì sono due giornate che nel complesso producono un effetto positivo nella tua vita ma saranno molto stancanti. Quindi è probabile che ci sia tanto da lavorare, tanto da discutere.

Arriverà la sera che sarai esausto. Queste 48 ore sono un pò sotto pressione: ti consiglio di rimandare discussioni alla giornata di sabato.

Oroscopo Cancro

Ottobre è un mese importante, più ci avviciniamo alla prossima settimana e meglio sarà. Questo anche per l’amore, visto che Venere nel giro di pochi giorni inizierà ad essere favorevole. Riuscirai a recuperare energia e forze che andranno spese nell’ambito del lavoro.

Ti sembra sempre di annaspare e, anche se hai dei meriti importanti, ci sono sempre scontri con soci e collaboratori. In amore si recupera piano piano.

Oroscopo Leone

Se le ultime due giornate sono state velate da una certa apatia, giovedì e venerdì saranno invece utili. Ottobre sarà un mese che chiuderà le storie inutili e questo vale anche per quanto riguarda il lavoro. Tu sai che ultimamente ci sono state delle trasformazioni.

Entro Novembre devi dimostrare quanto vali ed è probabile che tu stia vivendo una situazione privilegiata, ma anche precaria. E’ un momento di stress particolare che devi superare.

Oroscopo Vergine

Per il lavoro questa non è una giornata difficile ma nelle relazioni potrebbe nascere qualche dubbio e problema di troppo: vuoi avere certezze in amore e concretezza sul lavoro.

Spesso sei anche troppo attento ai particolari, a volte in amore è bello lasciarsi andare a vivere solo emozioni passeggere. Sabato e domenica saranno giornate belle per confrontarsi.

Oroscopo Bilancia

Avere una Luna favorevole significa anche superare qualche problema; sappiamo che ultimamente hai una grande stanchezza addosso. Sole, Mercurio e Venere nel tuo segno portano una buona energia, ma anche qualche preoccupazione. Spesso accetti lavori importanti per metterti in luce, per fare delle cose in più.

Ma sottovaluti la stanchezza, lo stress che tutto questo comporta. Se devi parlare d’amore fallo entro venerdì, in particolare se ci sono contrasti o situazioni da chiarire.

Oroscopo Scorpione

Il tuo è un segno che spesso si carica anche dei problemi degli altri. Tu vuoi sapere tutto di chi ti circonda, ma difficilmente racconti le cose che vivi! Sarà molto importante, tra sabato e domenica, parlare d’amore.

Dalla prossima settimana Venere toccherà direttamente il tuo segno e quindi vivrai parecchie emozioni forti.

Oroscopo Sagittario

Ecco 48 ore che viaggiano con la Luna nel segno: sembrano lontani i momenti di grande difficoltà che hai vissuto nelle prime due settimane. Hai avuto discussioni con una persona, nel lavoro ci sono stati dubbi contrattuali ma adesso tutto sembra superato o quantomeno sei riuscito a fartene una ragione.

Entro la fine di Novembre potrà arrivare un’occasione da cavalcare: sarai più sereno.

Oroscopo Capricorno

I sentimenti in questi giorni sono velati da qualche momento di incomprensione: può significare che se c’è un amore importante, non riesci a viverlo come vorresti e avverti distanze incolmabili.

Ricordo a chi ha vissuto una crisi a metà anno, che dalla prossima settimana si avranno stelle migliori.

Oroscopo Acquario

Giovedì e venerdì sono giornate di recupero: stai un pochino meglio, ma abbiamo sempre alcuni problemi da risolvere. Dal punto di vista del fisico, dopo una estate pesante, bisogna tentare di rimettersi in carreggiata.

Quelli che non hanno avuto problemi personali, magari sono stati preoccupati per la famiglia: c’è stato un genitore, un parente, che ha avuto bisogno di aiuto. Vivi questi due giorni con leggerezza.

Oroscopo Pesci

Questa è una giornata un pò pesante: oggi e domani la tua pazienza sarà messa alla prova. Se c’è stato qualche problema agli inizi di Settembre, tutto potrebbe essere risolto da adesso in poi con calma e pazienza.

Il tuo fisico risente di un pò di stanchezza: consiglio di non fare le ore piccole.

