Paolo Fox, Oroscopo 3 maggio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo di Paolo Fox di oggi: domenica 3 maggio 2020

Domenica 3 maggio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Venere in aspetto interessante ti faciliterà il rapporto di coppia: se hai avuto dei contrasti di coppia, oggi, potresti risolverli con facilità. Sul lavoro sei un po’ insofferente: hai bisogno di cambiare qualcosa. Il consiglio delle stelle: non contestare sempre tutto.

Oroscopo Toro

Da oggi comincia gradualmente un periodo di rimonta. In amore le cose migliorano, eppure qualcosa ti mette ancora di malumore. Il lavoro sembra non ripartire come vorresti e le troppe spese ti preoccupano parecchio. Ci vuole ancora pazienza e a poco a poco la situazione si aggiusterà.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La giornata di oggi per quanto riguarda l’amore sarà piuttosto fiacca. Ci sarà un clima di tensione che renderà difficile ritrovare l’armonia di coppia. Sii prudente. È ora di concentrarsi maggiormente sui progetti futuri, cercare nuove opportunità sul lavoro.

Oroscopo Cancro

Prevedo un miglioramento evidente sul lavoro: adesso cominci a ripartire. In amore, invece, ci sono ancora delle insicurezze che ti tormentano: forse stai pensando a qualcuno lontano oppure una storia passata potrebbe ricomparire nei prossimi giorni.

Oroscopo Leone

Per oggi consiglio di tenersi lontano dagli scontri e dalle polemiche. Cerca di concentrarti sul tuo lavoro e astieniti dal discutere con gli altri, se puoi. Chi è single potrà valersi del sostegno delle stelle per fare nuovi incontri.

Oroscopo Vergine

La Luna in buon aspetto supporta i progetti lavorativi ma dovresti gestire meglio la tua insofferenza. Negli ultimi giorni il livello di stress è salito alle stelle e dovresti tentare di ritrovare un po’ di calma, soprattutto se hai intenzione di recuperare l’armonia della coppia.

Oroscopo Bilancia

Si prospetta una domenica piacevole. Per oggi prevedo la possibilità di ottenere una posizione interessante sul lavoro. Anche l’amore promette bene: qualcuno potrebbe valutare un passo importante. Le coppie in crisi avranno una mano dagli astri, se vorranno provare a risolvere dei problemi in sospeso.

Oroscopo Scorpione

Giornata rassicurante per lo Scorpione: se hai avuto delle difficoltà economiche negli ultimi giorni, dal 13 maggio la tua situazione si risolleverà. Il periodo attuale è complicato per tutti, ma tu dovresti impegnarti a tenere sotto controllo la tua ansia e non riversarla sul partner.

Oroscopo Sagittario

Oggi sarà una giornata piuttosto faticosa. Venere e Luna sono in aspetto contrario: significherà nervosismo nella coppia e possibili battibecchi. Anche il lavoro non ti ricompenserà come vorresti: ci vuole un po’ di pazienza.

Oroscopo Capricorno

Se vorrai di nuovo la serenità in amore, dovrai adoperarti per superare alcune difficoltà. Per oggi qualche Capricorno single potrebbe invaghirsi di una persona particolare, mal vista dalla famiglia.

Oroscopo Acquario

Il consiglio che ti danno le stelle per oggi è quello di ricaricare le pile. I contrattempi che incontrerai sul lavoro saranno facilmente superabili. L’amore migliora rispetto agli ultimi tempi. Cerca di non chiuderti a riccio e vedrai che la persona giusta arriverà! Fa’ attenzione alle finanze.

Oroscopo Pesci

Oggi dovrai usare la massima accortezza. Nella coppia si respira un clima molto teso e ogni nuova polemica potrebbe essere deleteria. Hai ancora molti dubbi sulla persona che frequenti: dovresti provare a fare chiarezza dentro te stesso. Anche il lavoro richiede prudenza.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!