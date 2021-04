Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di mercoledì 28 aprile 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 28 aprile 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Stai attraversando una fase di svolta con momenti di grande forza e momenti di grande stanchezza. Se la giornata é stata interessante, lo sarà anche questa! E in generale possiamo dire che questo segno puo’ contare su stelle piuttosto interessanti almeno fino a giovedì.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Devo dire che sei un po’ più stanco stanco di ripetere le solite cose. Il lato più incerto riguarda i sentimenti perché sul piano professionale, soprattutto chi ha lavorato bene in passato, avrà una ricompensa o magari l’ha già avuta, ma quello che senti e di non essere appagato sentimentalmente.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Devi stare attento a non desiderare le cose di corsa! Questa giornata nasce con una Luna particolare, soprattutto in serata, poi giovedì e venerdì saranno altre due giornate di tensione.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Marte transita nel tuo segno, il Sole é interessante, Venere vuole farti parlare d’amore. E a questo punto manca solo il referente giusto, poi bisogna semplicemente andare avanti! Quello che cerchi in questo periodo é comprensione, e credo che piano piano tu possa trovarla!

Oroscopo Paolo Fox Leone

E’ strano che tu sia cosi nervoso ma soprattutto debole, perché il tuo é un segno molto forte; evidentemente ci sono giornate in cui tutto risulta essere più difficile, specie mettersi in gioco, o magari semplicemente non ti va di discutere e quindi ti metti da parte.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Non ti riuscirà difficile farlo perchè sei una persona attenta ai dettagli, attenti anche nelle relazioni. Quello che vorrei che tu facessi in questo periodo é una sorta di analisi di tutta la tua vita per capire quali sono i progetti da portare avanti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Superato un inizio di Aprile davvero pesante, si va incontro ad un Maggio importante, poi entro Giugno potrai ripartire con un’impresa, puoi fare una scelta che riguarda il futuro. Giove e Saturno sono in aspetto buono, tuttavia ogni tanto qualche perplessità arriva.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sei molto intuitivo al punto da capire se una persona ti sta prendendo in giro oppure no. Questa é una giornata buona! Devo dire che di recente, e soprattutto la scorsa settimana, non sei stato molto sereno e sia in famiglia che nelle relazioni ci sono stati dei momenti di grande disagio, momenti di grande nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Se non ritrovi al più presto il desiderio di amare, se non ritrovi la voglia di stare con una persona, rischi grosso! Per te le emozioni sono tutto nella vita e quindi sentirsi da qualche tempo confinati, esclusi, irrigiditi anche in una situazione di grande stress.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questi giorni hai una lucidità esemplare! E questa giornata mi sembra davvero importante per rilanciare un’idea e anche l’amore, ricordiamo infatti che Venere é un aspetto interessante.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Al momento non sai cosa fare! Avevo spiegato che questo è un anno di crescita, di grandi rivoluzioni e di scelte pazzesche che negli ultimi tempi non avresti mai fatto! Queste scelte possono essere di carattere volontario oppure determinate dal destino. A volte ci troviamo di fronte a certe situazioni in cui é impossibile cambiare, e in altri momenti invece siamo noi in prima persona che vogliamo cambiare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Quando hai una delusione d’amore devi immediatamente trovare un altro amore; che sia familiare, che sia nei confronti di un figlio, di un amico, amore ovviamente in termini molto ampi, perché senza una persona di riferimento é difficile stare.

