Mercoledì 16 Ottobre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate dapprima su Radio Latte Miele e poi nel salotto de I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Ariete

Il periodo migliore per i sentimenti ci sarà a Novembre quando Venere tornerà in aspetto buono: in questi giorni ci sono meno disattenzioni, anche chi ha vissuto una crisi può cercare di ritrovare un pò di stabilità.

Questa parte centrale della settimana è utile per pensare al lavoro in una maniera più serena.

Oroscopo Toro

Un piccolo problema di lavoro, una piccola tensione va migliorando: posso dire che già giovedì abbiamo delle buone stelle. Sono molti coloro che hanno notato che dagli inizi della settimana qualcosa non quadra, che magari ci sono anche troppe cose da fare.

Il successo non manca, intendiamoci, semmai è la stanchezza a progredire. Nel 2020 avremo un grande cielo che aiuterà anche i liberi professionisti fare molto cose in più.

Oroscopo Gemelli

Queste sono tre giornate importanti con la Luna che transita nel tuo segno. Questa Luna rappresenta anche un elemento di forza nei rapporti interpersonali.

Quindi possiamo dire che i prossimi sono vincenti, che potresti ottenere un buon risultato sentimentale. La noia in amore è un brutto male che bisogna cercare di evitare.

Oroscopo Cancro

Questa è una settimana che ti permette di rivedere alcune situazioni nate nel passato. Mercurio e Venere sono favorevoli, dunque l’amore è importante. Questo potrebbe essere il mese per chi ha una società, un’attività imprenditoriale, per rivedere alcune scelte del passato, rimettersi in gioco.

Saturno è dissonante: anche se hai avuto successo te lo sei davvero dovuto guadagnare! C’è sempre da discutere!

Oroscopo Leone

Sei sempre molto esigente e metti alla prova tutte le persone che ti stanno attorno: anche se non te ne rendi conto in amore e sul lavoro da qualche tempo hai assunto un atteggiamento piuttosto critico nei confronti di tutti. Desideri che gli altri dimostrino quanto siano bravi e solidali nei tuoi confronti.

Naturalmente questo atteggiamento in amore può pesare: questi giorni sono sottoposti a discreto stress.

Oroscopo Vergine

Questa è una giornata particolare, da sfruttare. Anticipo che giovedì e venerdì potrà esserci un calo fisico. Sono delle giornate in cui tu devi portare avanti un progetto. Se hai una buona idea sviluppala.

Ottimo oroscopo per chi deve affrontare un esame, persino per i ragazzi che vogliono iniziare un progetto di lavoro o magari cambiare indirizzo di studi. In amore puoi vincere una sfida..

Oroscopo Bilancia

Ti trovi in una condizione di affaticamento particolare: non è una novità perchè già l’anno scorso c’è stato modo di vivere un periodo di fragilità lavorativa. Devi rassegnarti: devi sempre lottare per ottenere quello che vuoi.

Se sei a capo di un gruppo è normale che ci sia tanta stanchezza. Cerca di recuperare. In amore arrivano tre giornate interessanti.

Oroscopo Scorpione

Avere Mercurio e Venere nel segno è importante: dal prossimo anno avremo anche Giove e Saturno favorevoli; chi ha vissuto male il passato non si deve lasciare andare. In amore devi cercare di fare molti incontri per riuscire a trovare la persona adatta a te.

E’ importante recuperare rapporti che ad Agosto sono andati un pò giù.

Oroscopo Sagittario

Non escludo che già in questi giorni di Ottobre arrivi una buona notizia che riguarda il lavoro; questa buona notizia riguarderà le persone che lavorano in proprio, che possono, grazie ad una telefonata, ad un incontro, ricevere anche un incarico importante.

Datti da fare, solo questa sera piccolo calo fisico. Non devi fare le ore piccole.

Oroscopo Capricorno

Questa giornata può essere fruttuosa: andiamo incontro ad un giovedì molto valido. Qualsiasi intenzione professionale o amorosa tu abbia in testa riuscirai a viverla appieno. Giove e Saturno presto saranno nel tuo segno.

Ecco perchè il 2020 sarà un anno di grande rilievo e di grande cambiamento. Bisogna prepararsi fin da subito senza avere paura del futuro.

Oroscopo Acquario

In amore non dico che ci sia crisi, però in questo momento stai pensando soprattutto ad una certa riuscita professionale. Vuoi e devi mettere a posto alcune problematiche di tipo economico. Aspetti di rientrare di qualche somma di denaro.

C’è un piccolo conflitto da risolvere con l’ambiente: attenzione nei rapporti con Toro, Leone e Scorpione.

Oroscopo Pesci

In questi giorni hai voglia di trasgressione e tendi a trascurare l’aspetto emotivo e sentimentale di un eventuale incontro. Troppa razionalità frigge l’amore ma è normale vivere alcune storie con i piedi di piombo.

Soprattutto se nei mesi scorsi hai passato dei momenti burrascosi. All’orizzonte però possono già intravedersi ottimi incontri.

