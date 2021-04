Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di lunedì 5 aprile 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 5 aprile 2021, Lunedì di Pasquetta. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ una giornata interessante per te che comunque in queste ore senti anche un po’ d’agitazione addosso. In realtà le giornate festive non ti piacciono molto e poi queste purtroppo sono giornate che ricorderemo come non del tutto libere. Quindi, cerca di non arrabbiarti, cerca di stare sereno e ricorda che presto si recupera bene anche a livello fisico.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Probabilmente nel pomeriggio sarai un po’ sottotono. D’altronde, questa giornata nasce con qualche dubbio: più che altro in questo periodo devi cercare di evitare situazioni che possono innervosirti. Questo capita nel lavoro, nelle relazioni con gli altri, e fino a domani é il caso di lasciarsi scivolare le cose addosso. Potresti sentirti fiacco in una giornata che, per forza di cose, sarà sicuramente meno libera rispetto agli anni passati: e questo puo’ pesare!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In queste giornate puoi riacquistare una bella capacità d’azione! Puoi sfruttare questi momenti in cui per forza di cose dobbiamo restare un po’ di più per conto nostro. Per cercare di sviluppare qualche buona idea che sarà valorizzata nei prossimi mesi da Giove e Saturno favorevoli! Questo é un ottimo cielo anche per quelli che vogliono vivere un sentimento, che vogliono fare qualcosa di bello. Venere aiuta l’amore: le nuove conoscenze e le nuove idee sono positive!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Potresti trascorrere questa mattinata in maniera pensierosa: i pensieri che arrivano in questi giorni non sono negativi. Sono pensieri inevitabili dal momento che devi fare una sorta di programmazione della tua vita da qui alla fine del mese di Aprile. Sappiamo che già la seconda parte di questo mese porterà stelle favorevoli; ma ora, un po’ come é accaduto alla fine di Marzo, possono esserci mille incertezze su cosa fare, dove andare. Insomma, é come se tra passato e futuro ci fosse un ponte da attraversare: e tu sei ancora a metà del percorso!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Se nel corso del pomeriggio qualche rapporto diventa ingestibile o se magari nel corso di questa giornata qualcosa non funziona a meraviglia, non devi farti prendere dal panico! In realtà la Luna va in opposizione e questo potrebbe anche generare il desiderio di rivalersi di qualche torto subito in passato. E’ da Febbraio che stai tagliando i rami secchi. Chi ha detto stop ad una storia ora non la recupera certamente, pero’ ha una gran voglia di ripartire. Tre giorni che invitano ad essere cauti anche con il fisico.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questa é una giornata abbastanza tranquilla che permette di studiare le mosse, le strategie vincenti da usare nel corso delle prossime settimane. Possiamo dire che dal punto di vista economico sei un po’ preoccupato. Ma nonostante le grandi privazioni che ci sono dall’anno scorso e che hanno riguardato tutta la nostra vita, tu hai avuto buone idee. Forse proprio perché sei riuscito a determinare una nuova strategia di vita. Quindi, nuovi progetti, nuove emozioni! Ricordo che il tuo segno é governato da Mercurio; quindi, chi ha un’attività creativa, chi ha una sorta di idea da mettere in pratica, non deve fermarsi adesso! E’ un cielo tranquillo per i sentimenti che diventerà pero’ più focoso nella seconda parte di Aprile!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questa giornata ti rinvigorisce! Sei talmente pieno di cose da fare, pieno di progetti peraltro baciati da Giove e Saturno favorevoli, che in qualche momento puoi sentirti perso! Puo’ sembrare strano, ma quando non abbiamo le cose le cerchiamo disperatamente poi quando arrivano abbiamo paura di perdere colpi o magari di non reggere alla grande tensione che grandi responsabilità provocano! In ogni modo potrai godere di un certo recupero: le prossime 48 ore saranno giornate buone!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Esci da una settimana pesante e quindi ben venga questa giornata che é un po’ più intrigante! In realtà devi fare pace con te stesso, le maggiori tensioni nascono proprio dal rapporto che hai con te stesso. Anche se sei una persona che si stima molto, che si vuole bene, in qualche modo hai avuto un atteggiamento in amore non proprio sereno. Talvolta pensi di essere un po’ troppo critico nei confronti degli altri: dovresti ammorbidirti un po’. Ma in realtà è nella tua natura pretendere il massimo! Fino a domani, attenzione a livello fisico.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il tuo è il segno più libero dello zodiaco. Immaginiamo come si puo’ trovare in questa condizione di fermo che tutti stiamo vivendo ormai da un anno! Forse é uno dei segni che ha rischiato di più di esplodere, di vivere anche situazioni di grande caos. Perché chi ha un temperamento più calmo e tranquillo riesce anche a trovare qualcosa da fare nei momenti di solitudine o di chiusura. Ma un temperamento come il tuo, irruento, forte e burrascoso, quando si sente chiuso dentro quattro mura, inevitabilmente rischia di impazzire! Sole, Mercurio e Venere in aspetto buono parlano di emozioni, di novità. Inizia una fase di grande recupero soprattutto se, come credo, nelle prime dieci giornate di Marzo c’é stato un problema personale o fisico!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questi giorni devi portare avanti la tua ambizione ma senza esagerare! In realtà potresti presentare il conto: se una cosa non ti sta bene, se un rapporto di lavoro non é quello giusto, in questo periodo potresti anche innervosirti parecchio. Ma ti conviene farlo? Purtroppo, queste stelle non sono molto interessanti e, sia pure in una fase produttiva, consigliano di osservare più che di agire. Perché le prime due settimane di Aprile sono stressanti e magari non portano proprio quello che vorresti. Stesso discorso in amore, soprattutto se ci sono troppe tensioni o responsabilità da condividere!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Hai una gran voglia di esprimere la tua volontà d’azione! Questo é un momento più sereno. Ora bisogna capire che cosa é possibile fare, perché se parliamo di sogni potresti pensare di andare a vivere in un’altra città, di fare cose diverse dal passato. Ma se poi dobbiamo toccare la realtà dei fatti, é probabile che molti di voi debbano per forza di cose continuare una strada che é impervia ma é l’unica da seguire. Quindi, servirà un po’ di attenzione nella gestione delle proprie emozioni. Si puo’ sempre cambiare, anche all’interno di uno stesso ambiente. Magari facendoti scivolare le cose addosso e cercando a tutti i costi di mantenere un certo equilibrio. E’ un periodo in cui dall’oggi al domani puo’ arrivare l’amore!

Oroscopo Paolo Fox Pesci



In questi giorni devi cercare di ritrovare voglia di fare e scrollarti di dosso una sorta di malinconia che e’ stata protagonista delle ultime settimane. Una malinconia che non sempre é invisibile agli occhi degli altri! Penso che in qualche rapporto sentimentale si sia sfiorata la collisione, soprattutto a Dicembre. Nei nuovi legami, invece, si vive tutto alla giornata, e anche tu non te la senti di fare promesse per l’infinito! Evidentemente questo é un periodo in cui vuoi vivere in maniera molto serena ma senza precluderti nulla! Sei un po’ preoccupato per lo stato fisico o perchè a volte hai anche cali di umore. Devi cercare di essere ottimista e circondarti di persone altrettanto ottimiste!

