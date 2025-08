Nuovi colpi di scena ci attendono nella nona settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 4 all’8 agosto? Scopriamolo insieme.

Kadin – La forza di una donna, trame all’8 agosto

Sirin darà prova – ancora una volta – della sua abilità manipolatrice. Determinata a riportare a casa il padre, la sorellastra di Bahar può contare sull’aiuto di uno psicologo, che si presenta da Hatice dicendole che la figlia è a rischio suicidio e necessita di costante monitoraggio.

Nel frattempo Bahar è costretta a chiedere un aiuto economico a Enver, ma quando lui si reca a ritirare la sua pensione scopre di non avere più accesso ai suoi fondi in banca. Oltre alle preoccupazioni economiche, Bahar deve affrontare anche quelle legate alla sua malattia. Le sue condizioni di salute peggiorano sempre più, e la giovane donna – rendendosi conto che il suo stato di salute avrà un impatto determinante non solo su di lei, ma anche sui suoi cari, si chiede quale sarà il futuro dei suoi figli. Le evidenti difficoltà però, non le impediscono di affrontare la quotidianità con il suo solito coraggio.

Hatice si avvicina a Bahar nelle prossime puntate La forza di una donna

Enver ha una discussione accesa con Hatice e Sirin, dopo la quale decide di trasferirsi a casa di Bahar e di portare lì il suo laboratorio di sarto. Mentre è casa della figlia riceve una visita di Hikmet, che attraverso i racconti di Bahar riesce a conoscerla meglio.

Poco dopo anche Hatice decide di ignorare le gelosie di Sirin e di recarsi a casa dell’altra figlia. La donna arriva intenzionata a ricucire i rapporti. Inizia a cucinare per lei, per il marito e per i nipoti, e a passare del tempo con loro. Quando Arif organizza un picnic non esita a unirsi a Bahar e ai bambini, seguita da Enver, Yeliz e Ceyda. Nonostante i continui battibecchi tra questi ultimi, l’atmosfera è allegra e la giornata scorre piacevolmente. L’arrivo di Hikmet cattura l’attenzione di Yeliz, scatenando la gelosia di Ceyda. La donna tuttavia vede sfumare la sua rabbia quando riceve una bella notizia: suo figlio Arda sta per arrivare, e trascorrerà un mese con lei. Ceyda è al settimo cielo, e inizia a preparare la cameretta per il bambino. Qualcosa però all’ultimo minuto rovinerà la sua gioia.

Kadin “La forza di una donna” trame settimanali

Nell’altra famiglia, quella di Sarp – ormai conosciuto come Alp – sono in corso i festeggiamenti per il primo compleanno dei gemelli. Suat rivela a Piril che Bahar è viva, una rivelazione che potrebbe costarle molto cara. Quando quest’ultima scopre che Julide – la madre di Alp – è ospite di Suat, vorrebbe dirle la verità.

Lui cerca in ogni modo di impedirglielo.

Nuovi problemi per Bahar? Le news La forza di una donna

Bahar sembra aver riacquistato un po’ di serenità: Enver si è trasferito a casa sua e la aiuta con i bambini, e anche Hatice mostra continui segnali di riavvicinamento. L’uomo si è ambientato bene nel nuovo quartiere, e con il tempo è riuscito a farsi una nuova clientela.

Se da un lato questo sembra rafforzare l’ottimismo che non ha mai abbandonato Bahar, dall’altro scatena in Sirin una gelosia sempre crescente. La sua ultima decisione sembra portare una nuova tempesta nel futuro della protagonista: Sirin dichiara di non essere più disposta a donare il midollo osseo alla sorellastra!

Questo scatena una discussione con Hatice, ma la ragazza non sembra disposta a cedere.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Jale e Musa comunicano alle rispettive madri l’intenzione di divorziare. Subito dopo i due condividono i momenti passati, ricordando la casa che avevano scelto prima del matrimonio.

Ceyda è a terra, dopo che un imprevisto le ha impedito di rivedere il piccolo Arda. La donna si ubriaca e canta in un locale. La sua performance finisce male: la donna viene malmenata e poi soccorsa da Hikmet.

Bahar scopre che Enver sapeva della relazione tra Sarp e Sirin, e che ha preferito tacere. A quel punto la donna decide di affrontare la sorellastra, ed Enver cerca in ogni modo di impedire questo confronto.

Bahar corre a casa di Hatice cercando Sirin, ma non la trova. A quel punto sfoga la sua rabbia su chiunque le abbia mentito. Enver però decide di rimanerle accanto, anche se ora non è più il benvenuto.