Paolo Fox, Oroscopo 3 dicembre 2020.

Oroscopo Paolo Fox: giovedì 3 dicembre 2020

Giovedì 3 Dicembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata senti che ci sono tensioni da risolvere. In effetti queste 48 ore sono agitate: fai attenzione soprattutto se ci sono pregressi o situazioni che non hai chiarito nel passato, perché ho spiegato che tra un paio di settimane tutto comincerà a muoversi a livello astrologico, ma quello che é nato fino ad ora, é nato male, va aggiustato! Ecco perché bisogna stare attenti anche alle polemiche.

Oroscopo Toro

In questi giorni senti che in amore ti sfugge qualcosa! Ora questa mia considerazione va in qualche modo misurata con quello che stai vivendo perché se c’é una storia nata da poco non sei convinto oppure hai a che fare con una persona distante.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ecco due giornate in cui i soldi contano molto! Forse é proprio questo il problema: il fatto di avere quest’opposizione di Mercurio parla di una situazione dal punto di vista economico e pratico, ancora non definita!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Quando sei innamorato, quando senti che la vita ti sorride riesci a fare sorridere tutti, perché sei una persona molto generosa! Nel contempo, quando le cose non vanno bene, allora anche le persone che ti stanno attorno soffrono, perché tu non riesci sempre ad esprimere quello che desideri.

Oroscopo Leone

In questi giorni non é il caso di chiederti amore eterno, non é il caso di chiederti promesse per la vita: sei talmente concentrato sulle questioni di carattere economico e lavorativo che tutto il resto passa in secondo piano! Questo può essere un pregio o un difetto, dipende. Questa Venere contraria parla soprattutto di questioni familiari.

Oroscopo Vergine

Sei molto spaesato, stanco: attenzione questo 2020 é sempre un anno importante, lo sarà anche nel 2021, c’é anche chi ha fatto passi in avanti e si é liberato di un peso, ma é da lunedì che senti una forte agitazione addosso. E quando senti questa grande agitazione dovresti cercare di parlare, di sfogarti, ma siccome sei una persona che spesso cerca di evitare discussioni, polemiche e pettegolezzi, potresti rimanere con una grande ansia inespressa dentro di te.

Oroscopo Bilancia

Hai una gran voglia di liberarti di un passato che pesa! Spesso questo passato può essere rappresentato anche da persone e situazioni lavorative poco chiare. Se hai un lavoro a cui tieni, attenzione alle persone che possono remare contro di te. E’ come se non ti fidassi affatto dei giudizi di una certa persona nei tuoi confronti.

Oroscopo Scorpione

Come dicevo 24 ore fa, non devi rinunciare all’amore anche perché é un pò il sale della vita! Venere é favorevole e questa é una giornata che nasce anche con una buona Luna. Insomma, voglio indicare a tutti la strada del successo, la strada della corresponsione di sentimenti: se ti piace una persona vai avanti!

Oroscopo Sagittario

Avranno una conferma in più tutti coloro che lavorano part-time. Certo, questo é un periodo difficile per le situazioni professionali, però tu hai una marcia in più perché se non ci sono limiti nel tuo oroscopo personale bisogna ricordare che se il segno dei contatti, degli accordi.

Oroscopo Capricorno

Sei molto forte, lo spiego ormai ogni giorno, anche perché il Sole é entrato nel tuo segno: é tempo di compleanni, é tempo anche di rivalutare Mercurio e Marte che sono in buon aspetto, e rappresentano l’azione mentale, l’idea, la costruzione, la chiamata e la disponibilità! Quindi, quando si é disponibili e ottimisti nei confronti della vita il destino aiuta in automatico! In questi giorni sarà molto difficile che non riparta un progetto.

Oroscopo Acquario

Sei fermo sui tuoi propositi, sei protagonista di un periodo di grandi vantaggi, ma questa giornata di oggi lascia un pochino a desiderare perché la Luna é opposta. Per qualcuno di voi il 2020 é stato comunque un anno di successo: se andate a guardare le cronache anche i personaggi più ricchi o che si sono arricchiti nel 2020, sono del tuo segno.

Oroscopo Pesci

Questo é un momento un pò particolare, confuso. Con Marte, Sole e Mercurio attivi ci sono tante idee, c’é tanta confusione ma soprattutto una certezza: presto le cose cambieranno! Non vuoi più portare avanti certe situazioni allo stesso modo: se da anni stai ripetendo una certa situazione, anche di tipo lavorativo o amoroso, o si cambia in due o si cambia da soli!

