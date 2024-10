Paolo Bonolis, noto conduttore televisivo e volto amato dal grande pubblico della tv italiana, nelle scorse ore ha condiviso un post sul suo account Instagram con un messaggio speciale dedicato alla sua famiglia. Il post è accompagnato da una foto che ritrae il volto di Mediaset accanto ai suoi tre figli più piccoli e alla sua ormai ex moglie Sonia Bruganelli, impegnata in queste settimane come ballerina nel noto programma di Rai Uno Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci. Bonolis è noto per non essere molo attivo sui social, in più interviste ha sempre dichiarato di non amare troppo l’utilizzo smisurato del telefonino e dei social, ribadendo più volte che la vita vera è fuori dagli smartphone e dai social network.

Questa volta però il conduttore di Avanti Un Altro, ha voluto condividere con i suoi tanti follower un momento di riflessione. Bonolis ha infatti voluto esprimere l’importanza degli affetti e dei legami familiari, citando una celebre frase racchiusa nel testo di una nota canzone del cantautore Franco Califano. Subito dopo il conduttore ha pubblicato in una Instagram Stories un video in compagnia del suo autore social media manager Giuseppe Scaiola, dove spiega che si tratta di un pensiero suo privato e non di un contenuto del social media manager.

Paolo Bonolis con Sonia Bruganelli e i loro figli su Instagram cita Franco Califano

“La vita ci offre tante possibilità, a noi il compito di darle il significato. Le scelte degli adulti sono una ‘cosa’, ma questo legame genitoriale e questo amore per loro, anche oggi, ogni giorno, ci vede uniti”, ha scritto Paolo Bonolis, oggi, 15 ottobre 2024, sul suo profilo Instagram accompagnando il messaggio, come anticipato prima, da una foto con la sua ex moglie Sonia Bruganelli e i loro tre figli.

Bonolis non è solio ad esternazioni di questo tipo. Quello pubblicato oggi è indubbiamente un messaggio carico di affetto nei confronti della sua famiglia e che mette in evidenza il ruolo fondamentale della famiglia, soprattutto nella sua vita, nonostante le sfide e le difficoltà che la vita può riservare.

Paolo Bonolis e l’amore per la sua famiglia

Infatti, le parole scritte dal conduttore dei Canale 5 dimostrano quanto il legame familiare resti una costante nella sua vita, al di là delle scelte personali, lavorative e delle varie circostanze che possono cambiare nel tempo, come avvenuto nella sua famiglia con il recente divorzio dalla moglie e madre di tre dei suoi cinque figli, Sonia Bruganelli.

La citazione all’amico Franco Califano

Per Bonolis il voler citare una storica canzone di Franco Califano, è indubbiamente un omaggio a un grande amico e a un artista molto amato dal conduttore, oltre che il voler sottolineare ancora una volta, come più volte ribadito in questi anni da Bonolis, l’importanza di concentrarsi su ciò che veramente conta nella vita e non sulle futilità che spesso prendono il sopravvento sulle cose importanti.