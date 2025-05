Oggi al Foro Italico di Roma, in occasione dell’edizione 2025 di Tennis and Friends – Salute e Sport, abbiamo incontrato uno dei volti più amati della televisione italiana: Paolo Bonolis. Con la sua consueta ironia e intelligenza tagliente, Bonolis ha partecipato all’evento che unisce prevenzione, intrattenimento e beneficenza, regalando momenti di leggerezza e riflessione. Ecco cosa ha raccontato ai nostri microfoni.

Intervista a Paolo Bonolis su Stefano De Martino e Maria De Filippi

Paolo Bonolis, grande tifoso dell’Inter, ha parlato del cammino dei nerazzurri in campionato e in Champions ma non solo. Non poteva mancare una battuta sulla sua collega, Maria De Filippi, e un retroscena che riguarda Stefano De Martino.

Paolo Bonolis è vero che aveva pensato a Stefano De Martino come sostituto ad Avanti un altro?

“Sì, l’avevo pensato, ci avevo parlato, invece ha avuto una carriera splendida, la sta avendo e sicuramente andrà sempre meglio, è proprio un bravo ragazzo“.

Stasera andrà in onda la settima puntata del serale di Amici24. Cosa pensa di Maria De Filippi, siete amici, con il suo format continua a occupare e a fare piacere alla televisione italiana. Come se lo spiega il fatto che siete rimasti in pochi ad essere così riconoscibili?

“Come me lo spiego? E chi se lo spiega? Io non me lo spiego, faccio questo lavoro finché dura fa verdura, come si dice a Roma, siamo tutti contenti. Adesso vedo di lavorare anche con Maria, un pochettino, tra poco. Sarà piacevole farlo insieme a lei“.

L’Inter è seconda in campionato e spera di arrivare in finale di Champions. Scudetto o Champions?

“Credo che ormai il pensiero dell’Inter sia votato alla Champions, adesso so che stasera contro il Verona gioca praticamente la seconda squadra, mi sembra più che legittimo, più che giusto quando devi affrontare così tante partite, così tante competizioni. Tanto di cappello a una squadra che è riuscita ad arrivare praticamente quasi dappertutto nel registro finale delle competizioni, quindi poi se si porterà a casa qualcosa, bene. Se non succederà, è stata una stagione fantastica“.

L’assenza di Lautaro martedì (ritorno di Champions) si farà sentire?

“L’avevo visto già nella partita con la Roma, gli ultimi minuti si piegano le gambe, c’è un ragazzo che ha faticato tantissimo, ha dato l’anima sia calcisticamente con la sua classe, con la sua intraprendenza, ma anche a livello caratteriale e di comportamento in campo con i compagni. Mancherà? Non mancherà, perché sarà di sicuro nello spogliatoio, sarà sicuramente in panchina, sarà sicuramente a dispensare quell’entusiasmo che porta sempre dentro quando gioca“.

Quanto è importante per te la prevenzione.

“La prevenzione è importante, basta che non diventi un’ossessione. Se no si entra nella logica del malato immaginario“.