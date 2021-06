Il conduttore di “Avanti un altro” Paolo Bonolis, ospite del programma “Il Punto Z” condotto da Tommaso Zorzi, ha parlato di televisione e dell’importanza di raccontare qualcosa di nuovo attraverso la tv. Intervistato da Zorzi, Bonolis ha dichiarato: “Se hai da raccontare qualcosa che non è stato mai raccontato prima, perchè ognuno di noi è unico, allora sicuramente racconti qualcosa di nuovo. Se quel qualcosa ti appartiene e lo racconti bene, allora il pubblico sarà interessato per forza di cose a quello che dici”.

Paolo Bonolis e le affermazioni di Pippo Baudo

Durante l’intervista Bonolis ha parlato di come riesce a condurre una trasmissione divertente come “Ciao Darwin” ma allo stesso tempo essere credibile in qualcosa di completamente diverso come quando ha intervistato in carcere Donato Bilancia. “Cambi registro. – Afferma Bonolis – Abbiamo diversi registri a disposizione, perché rinnegare gli altri favorendone solo uno. Dentro di te sei in grado di essere leggero o seriò”.

A “Il Punto Z” Bonolis racconta la sua doppia esperienza al Festival di Sanremo e del cambiamento della kermesse sanremese negli ultimi anni. Il conduttore ha anche risposto alle affermazioni di Pippo Baudo che aveva dichiarato: “Lui è bravissimo, è colto, spiritoso, intelligente. Ma non si vergogna a fare tutti gli anni Avanti un altro? Ma sforzati, inventa qualcosa di nuovo. E poi tutta quella volgarità… alla volgarità ricorre chi non è bravo. La tv di oggi è fatta solo di fotocopie”.

Alle parole di Baudo, Bonolis risponde in maniera chiara:

“Ognuno dice quello che può. Pippo pensa questo e dice questo. Io ho fatto 11 anni di ‘Avanti un altro’ lui ha fatto 13 Festival di Sanremo. Ci sono forme di accanimento in tutti noi”.

Sonia Bruganelli opinionista al GF VIP 6: cosa ne pensa Paolo

Bonolis ha poi parlato della partecipazione di sua moglie Sonia Bruganelli come opinionista al Grande Fratello Vip 6. Il conduttore ha fatto sapere che non è un problema che sua moglie partecipi al programma: “

Se vuole farlo significa che le pace farlo. La guarderò se non gioca qualche partita che mi interessa” – ha affermato Bonolis.