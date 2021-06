Alfonso Signorini avrebbe scelto gli opinionisti della prossima edizione del Grande Fratello Vip che è ormai giunto alla sesta edizione, la terza sotto la guida e la conduzione del Direttore di Chi. Volete sapere chi sono?

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, opinioniste del Grande Fratello Vip 6

La scelta di Alfonso Signorini sarebbe ricaduta, stando a quanto fa sapere Dagospia, su due donne che rispondono al nome di Sonia Bruganelli (imprenditrice) e Adriana Volpe ex gieffina e conduttrice tv, che dopo il programma di Tv8 “Ogni mattina” torna a Mediaset per rivestire il ruolo di opinionista del reality di punta di Canale 5.

Sonia Bruganelli, imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis, che noi di SuperGuidaTV conosciamo bene (qui la nostra intervista) e possiamo assicurare che è una donna in gamba e molto intelligente.

Adriana Volpe che, dopo l'esperienza su TV8, torna in Mediaset dalla porta principale. Anche per Adriana possiamo dirvi con assoluta certezza che si tratta di una sicurezza.

Grande Fratello Vip 6: la macchina del reality show è già in moto

La nuova edizione del Grande Fratello Vip 6 non potrà più contare sugli opinionisti Antonella Elia e Pupo: la notizia è ormai ufficiale. Al loro posto troveremo due donne, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Dopo l’esperienza maturata nella quinta edizione Signorini ha scelto di cambiare radicalmente e al posto di Pupo e Antonella Elia mette due donne molto diverse tra loro ma con uno spessore notevole.

Per la Bruganelli non è la prima esperienza come opinionista: nel 2009, infatti, Paola Perego la volle come opinionista nel reality show “La Fattoria” e in quell’occasione se la cavò egregiamente. Certo ora con l’avvento dei social è tutto un po’ più complicato, ma anche in questo la Bruganelli se la cava egregiamente.

Insomma, la scelta di Signorini rispetto a Sonia Bruganelli ci pare molto azzeccata dal momento che la moglie di Bonolis è una donna consapevole delle sue doti e del suo lavoro. In una recente intervista rilasciata in esclusiva a SuperGuida tv la Bruganelli dichiarava l’amore per la lettura e per i libri.

Aldilà dei luoghi comuni che vogliono Il Grande Fratello Vip come un programma esclusivamente trash, la scelta di avere la Bruganelli che parla e vive anche di libri ci pare molto “cool” e molto “oltre”. Nel senso che se questo programma, visto per lo più dai più giovani, vuole essere un anche un “esempio” è meglio avere personaggi stimolanti e di un certo spessore, che bellone super sexy che non parlano una parola d’Italiano.

I probabili concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip 6

Ci sono anche delle indiscrezioni sui probabili concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip che in questi mesi stanno affrontando dei provini. I rumors parlano di Nina Moric, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Giovanni Ciacci. Questi i primi nomi che si rincorrono in rete, ma non c’è tuttavia nessuna ufficialità. Mentre per quel che riguarda la notizia sulle opinioniste, anticipata da Dagospia, pare sia quasi certezza.

Vi convincono questi nomi?