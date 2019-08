Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati. La loro love story ha infiammato l’estate. I fan della coppia, infatti, hanno seguito le vicende per capire se potesse esserci un ritorno di fiamma. Le ultime vicende annunciano addirittura un triangolo amoroso con l’ex tronista Andrea Damante.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi: la cronistoria della loro storia d’amore

Paola Di Benedetto ha conosciuto Federico Rossi poco dopo la fine dell’esperienza all’Isola dei Famosi. Il cantante è riuscito a far dimenticare Francesco Monte all’ex Madre Natura. La loro storia d’amore ha infiammato i settimanali di gossip e le loro vacanze sono state seguitissime sui social. Sia Paola che Fede, infatti, hanno un bel seguito di fan.

La loro favola, però, non ha avuto un lieto fine. Durante l’estate, infatti, Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno deciso di porre fine alla loro storia d’amore. I motivi non sono ancora chiari, ma il cantante ha cercato in ogni modo di tornare insieme alla modella. Fede ha addirittura scritto una canzone d’amore per la sua ex fidanzata.

Dopo una lunga e tormentata estate, le ultime indiscrezioni, rilasciate dal settimanale Spy, parlano addirittura di un triangolo amoroso tra Paola Di Benedetto, Federico Rossi e Andrea Damante.

Paola Di Benedetto e Andrea Damante stanno insieme?

Il settimanale Spy ha pubblicato sulla pagina social alcune foto che ritraggono insieme Paola Di Benedetto e Andrea Damante. L’ex tronista, dopo la fine della storia d’amore con Giulia De Lellis, sarebbe pronto a ripartire dall’ex Madre Natura.

Venuto a sapere del possibile flirt tra Paola e Damante però, Fede ha voluto incontrare a tutti i costi l’ex fidanzata. I due hanno chiacchierato a lungo, ma non sappiamo come sia andata a finire. Tra loro due ci sarà stato un riavvicinamento o sarà finita per sempre? Lo scopriremo nei prossimi giorni seguendo i loro account social.