Andrea Damante cerca di voltare pagina dopo la fine della storia d’amore con Giulia De Lellis. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato di stare male per via della separazione con l’ex fidanzata, ma nel frattempo pare sia già alla ricerca di un nuovo amore. Il settimanale Chi, in edicola stamattina con un nuovo numero, ha lanciato una clamorosa indiscrezione all’interno della rubrica “Chicche di gossip“. Di seguito vi sveliamo chi potrebbe essere la nuova fidanzata di Andrea Damante.

Andrea Damante fidanzata: chi è la nuova fiamma?

La sofferenza resta, ma è tempo di voltar pagina per Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne vuole dimenticare Giulia De Lellis e mettersi alla ricerca di un nuovo amore. Il disc jockey non sta perdendo tempo, anzi, secondo il settimanale Chi potrebbe avere una nuova fidanzata.

Damante, infatti, pare sia stato avvistato insieme all’ex tentatrice Barbara Fumagalli. I due hanno passato alcune ore insieme a Milano per poi finire la serata a casa del disc jockey. Da Giulia De Lellis a Barbara Fumagalli: l’ex tentatrice riuscirà a far breccia nel cuore di Andrea Damante?

Andrea Damante e Giulia De Lellis: fine della storia

È ufficiale Andrea Damante e Giulia De Lellis non stanno più insieme. Dopo un ritorno di fiamma, che aveva fatto sognare i fan, la coppia ha deciso di rompere per sempre. L’influencer romana pare abbia già voltato pagina e sia fidanzata adesso con il motociclista Andrea Iannone. Damante, invece, dichiara di star male per la fine della loro storia d’amore, ma nel frattempo si consola tra le braccia di Barbara Fumagalli.

Giulia di recente ha dichiarato: “Il Dama (Andrea ndr.) sta bene. Tra noi c’è un bellissimo rapporto. Non credete a ciò che si dice“. I due, dunque, sono rimasti in ottimi rapporti, ma questo non servirà a riaccendere la fiamma della passione.