Andrea Damante e Giulia De Lellis non stanno insieme. L’influencer romana ha deciso di lasciare l’ex fidanzato e iniziare una nuova storia d’amore con Andrea Iannone. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista al settimanale Spy nella quale spiega i motivi della nuova separazione. Andrea Damante appare disperato e triste per la sua ex fidanzata.

Andrea Damante, le parole per Giulia De Lellis

Andrea Damante disperato per la separazione da Giulia De Lellis. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista al settimanale Spy. Quest’ultimo ha pubblicato in anteprima un piccolo estratto. Di seguito le parole di Damante sulla sua ex fidanzata:

Giulia De Lellis mi ha lasciato. Questa volta so di non aver sbagliato, non ho colpe. Sto soffrendo per Giulia.

Parole di sofferenza da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne. Le pene d’amore stavolta sono toccate a lui. Nel frattempo, Giulia De Lellis sembra felice per la sua liason con Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Giulia De Lellis e Andrea Damante: la loro storia

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne. La loro storia d’amore ha fatto sognare milioni e milioni di fan. Giulia e Andrea sono stati una delle prime coppie di Uomini e Donne ad avere un successo straordinario sui social network.

La coppia andò in crisi in seguito ad un tradimento da parte dell’ex tronista. Giulia decise di lasciare il fidanzato, trascorrendo un periodo di profonda crisi. I due in seguito ci hanno riprovato, ma la loro storia d’amore non ha ripreso il volo.

Oggi Andrea Damante è single e si divide tra l’Italia e gli Stati Uniti, mentre Giulia De Lellis, dopo il fidanzamento con Irama, adesso si è fidanzata con Andrea Iannone. Riuscirà la De Lellis a trovare il vero amore?