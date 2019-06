Grandi novità per la piccola Giulia De Lellis: archiviata la storia con Andrea Damante, dalle pagine del settimanale “Chi” apprendiamo che potrebbe avere un nuovo fidanzato, che risponde al nome di Andrea Iannone.

Giulia De Lellis, da corteggiatrice a Uomini e Donne ad Influencer

“Chi” ha sorpreso l’influencer, ex di Andrea Damante con l’ex di Belen Rodriguez, Andrea Iannone. Erano assieme a Lugano dove il campione di MotoGP ha una lussuosa villa. Ne è passato di tempo da che la piccola Giulietta, faceva il suo ingresso in tv come corteggiatrice di uno dei bellocci più in vista del Trono Classico di Maria De Filippi: Andrea Damante.

La loro storia, partita con un conflitto fortissimo si è poi assestata regalando ai followers dei ragazzi, momenti bellissimi ed emozionanti. Il popolo del web ha creduto fortemente nella storia tra i due ragazzi, ma ahimè ora ci si deve arrendere all’evidenza: è finita per sempre!

Giulia De Lellis, da Damante a Iannone passando per Irama

La bella Giulia, sicuramente ha una marcia in più: diventata una delle influencer più seguite e quotata del web ha sempre diviso l’opinione pubblica, in chi la ama e in chi la detesta visceralmente. Del resto solo le personalità molto forti riescono ad innescare un tale sentimento nella gente che li segue.

Giulia e Andrea Damante hanno regalato il sogno a quei molti followers che hanno creduto ai Demellis, ma dopo l’ennesimo tentativo di tornare assieme ci si deve arrendere all’evidenza: il loro rapporto si è incrinato definitivamente.

Dopo un breve flirt con Irama, vincitore di Amici dello scorso anno, la bella Giulia pare avere un nuovo interesse amoroso: Andrea Iannone, l’ex di Belen Rodriguez che è invece tornata con l’ex marito Stefano De Martino.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone: nuova coppia dell’estate 2019?

Complice di questa storia ancora agli albori, il fratello di lei, Peppino da sempre appassionato di moto che ha fatto in modo che il campione e la sorella trascorressero dei bei momenti in un ristorante a Milano dove sono a cena tutti e tre, come anticipato da Gabriele Parpiglia sui social.

Insomma, sembra proprio che questa storia nasca sotto buoni auspici, il fratello sui social scrive “Forza Andrea”, parole che sanno già di affetto. Infine la De Lellis, si concede un week end rilassante a Lugano, dove Iannone ha una lussuosa villa.

La De Lellis non smentisce l’inizio della storia con Iannone

E dalle pagine di Chi si legge: “La De Lellis, tra le più richieste per le serate in discoteca, si presenta dopo il weekend trascorso con Iannone al Cancun Disco, a Latina. E quando sale sul palco, tra applausi e selfie, chiede al microfono se c’è qualcuno tra i presenti che vuole farle una domanda. Si avvicina un ragazzo che spara diritto al punto: «Giulia, ma è vero che sei fidanzata con Iannone?». La De Lellis sorride. Di fronte ha un mare di gente e i telefonini sono pronti a immortalare la risposta che lei, invece di trincerarsi dietro un “no comment”, rifila così: «No. Non ancora. Non sono ancora fidanzata».

Insomma, sarà la vota buona per la bella Giulia di ritrovare la serenità e l’amore affianco ad Andrea Iannone? E come l’avrà presa Andrea Damante?