E’ ufficialmente finita tra Paola di Benedetto e Federico Rossi. La ex vincitrice del Grande Fratello Vip e il cantante del duo “Benji & Fede” hanno confermato la fine del loro amore con un lungo post pubblicato su Instagram.

Paola di Benedetto torna single: “è finita con Federico Rossi”

E un altro amore se ne va con la sua piccola ferita. In questi casi le parole di “Non ci sto”, una nota canzone di Syria, calzano a pennello per la fine della storia d’amore tra Paola di Benedetto e Federico Rossi. Una delle coppie più belle ed amate degli ultimi anni hanno deciso di comune accordo di prendere strade differenti, ma con una promessa: quella di rispettarsi e volersi bene nonostante tutto.

La conferma è arrivata via social proprio dalla Madre Natura di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione che, in una Instagram Storie, ha voluto condividere la notizia con tutto il suo pubblico.

“Tanti di voi hanno notato in questo ultimo periodo del distacco tra me e Federico. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino” – esordisce la Di Benedetto che senza girarci troppo intorno comunica ai fan della coppia che l’idillio amoroso è giunto al termine.

“Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli” – precisa la modella e showgirl che subito dopo sottolinea come la decisione di lasciarsi non sia in alcun modo dovuta ad un tradimento oppure ad una mancanza di rispetto.

Paola di Benedetto: “Nessun tradimento con Federico Rossi”

“Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine.

In un certo senso, sia Federico Rossi che Paola di Benedetto, mettono le mani in avanti per evitare che si possa speculare sulla fine del loro amore. Infine i due hanno un messaggio di affetto per i tantissimi fan che in questi tre anni d’amore non li hanno mai lasciati soli:

Volevamo ringraziare di cuore tutte le persone che si sono affezionate e ci hanno sostenuto in questi anni e proprio a loro diciamo che continueremo a volerci tanto bene, continueremo a sostenerci e rispettarci, proprio come ci siamo sempre promessi. Vi abbracciamo Paola e Fede.