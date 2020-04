E’ stata proclamata inaspettatamente la vincitrice della quarta edizione del “Grande Fratello Vip”. La dolcezza e la semplicità di Paola Di Benedetto hanno conquistato il pubblico che ha deciso di votarla decretando la sua vittoria. Dopo aver partecipato al reality “L’isola dei famosi” Paola ha voluto nuovamente mettersi in gioco tanto che ha dichiarato di aver ricevuto molti commenti positivi. Nella casa si è contraddistinta per l’educazione senza mai essere al centro di dispute o litigate. Ha tirato fuori gli artigli quando c’era bisogno facendo valere le proprie ragioni. Un periodo d’oro per Paola non solo a livello professionale ma anche dal punto di vista sentimentale considerando che si è dichiarata pronta ad andare a convivere con il suo fidanzato Federico Rossi. Non pensa per il momento né al matrimonio né ai figli perché preferisce viversi la storia giorno per giorno. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida Tv, Paola ha parlato della sua esperienza all’interno della casa e del rapporto burrascoso con Antonio Zequila. Non si placano le polemiche al riguardo soprattutto dopo i post al vetriolo a lei dedicati dallo stesso Zequila. La bella modella però ha dichiarato di voler mantenere un bel ricordo nonostante il rapporto si sia incrinato e spera in una possibilità di conciliazione. Parlando della vita privata, Paola ha riacquistato la serenità dopo la rottura con Fede. Un momento delicato che però è riuscita a superare tanto da concedere al loro amore un’altra possibilità. Sui motivi della fine della loro relazione non c’è nulla di chiaro. Si era parlato anche di un presunto tradimento da parte di Fede che però non è mai stato né smentito né confermato dai diretti interessati. Quel che è certo è che ora i due stanno progettando di andare a convivere. A proposito poi della sua famiglia, la Di Benedetto ha dichiarato che i suoi genitori sono orgogliosi della sua esperienza e che l’hanno sempre sostenuta senza mai esporsi troppo verso attacchi o critiche. E sul futuro? Paola si sbilancia. Ci confida infatti che le piacerebbe poter lavorare in un programma comico dove potersi divertire e far divertire. Noi le auguriamo che dopo il Grande Fratello possano esserci altre occasioni importanti per la sua carriera e che possa spiccare sempre più il volo.

Intervista Esclusiva a Paola di Benedetto, vincitrice del Grande Fratello Vip 2020

Paola sei la vincitrice di questa edizione del Grande Fratello. Te l’aspettavi? Chi pensavi potesse vincere? Cosa ti porterai dietro di questa esperienza?

È stata una vittoria sicuramente inaspettata che però mi ha resa tanto felice. È stata un’esperienza che mi ha portato a capire diversi aspetti del mio carattere e mi ha fatto riflettere molto. Credo che Adriana, se avesse continuato il suo percorso nella casa, sarebbe potuta essere la vincitrice così come Patrick e Antonella.

All’interno della casa la tua serenità è stata messa a dura prova. Mi riferisco ad Antonio Zequila. Sei arrivata ad affermare “Lui era una figura negativa per me”. In che senso?

Purtroppo, da un certo punto del gioco in poi il nostro rapporto si è incrinato ed è stato difficile trovare un punto d’incontro, anche nelle piccole cose. A lungo andare questo mi creava malessere perché si rischiava sempre di finire in polemica con lui.

Tu speri di poter chiarire anche se Antonio non sembra avere la stessa intenzione. Nei giorni scorsi in un post poi rimosso ha dichiarato che saresti perfetta per un film con Tinto Brass. E ieri è tornato all’attacco definendoti una creatura bellissima ma velenosissima. Cosa vuoi replicare?

Nella prima fase del programma abbiamo avuto un bellissimo rapporto e ci siamo divertiti molto. Preferisco mantenere quel ricordo e poi se ci sarà modo di chiarirsi, vedremo.

Dopo la rottura con Federico siete tornati più forti di prima. Come state vivendo questa distanza?

Sono ormai quasi 4 mesi che non ci vediamo ma da quando sono uscita dalla casa almeno possiamo sentirci e fare lunghe videochiamate durante le quali guardiamo insieme film e serie TV, in attesa di poterci riabbracciare. Aspetto con ansia di poter fare un bel picnic con lui all’aria aperta in un campo di fiori.

Hai dichiarato di aver avuto paura che la tua storia con Fede potesse naufragare. Cosa ti spaventava?

La lontananza, il distacco, la mancanza di comunicazione. Pensavo potesse subentrare un meccanismo strano che ci potesse allontanare e invece, tutto il contrario.

E’ sempre difficile ricominciare e dover ripartire in una storia. Cosa ti ha convinto a dare una seconda possibilità al vostro amore?

Abbiamo capito entrambi che viverci era la scelta migliore che potessimo fare e siamo ripartiti da li senza troppi pensieri.

Hai dichiarato anche che Fede era supergeloso della concorrenza maschile. Ad esperienza finita ci puoi dire chi temeva di più?

Fede inizialmente pensava di poter essere geloso di qualche ragazzo all’interno della casa ma durante il percorso ha capito che non c’era motivo.

Hai parlato di convivenza ma non di matrimonio. Hai paura di fare il passo più lungo della gamba?

Credo che essendo entrambi molto giovani, sia giusto fare tutto a piccoli passi e godersi ogni momento. Per ora, conclusa la quarantena, pensiamo alla convivenza.

Ti piacerebbe diventare mamma? Avete affrontato l’argomento qualche volta?

È un passo molto importante che arriverà al momento giusto, per ora viviamo la nostra storia giorno dopo giorno.

Uscirà presto il libro di Benji e Fede in cui raccontano 10 anni di carriera. Hai avuto modo di leggerlo in anteprima? Qual è stata la tua reazione quando hai appreso la notizia del loro scioglimento?

Come tutti, sono rimasta spiazzata dalla notizia.

La tua famiglia è stata soddisfatta della tua esperienza? Cosa ti hanno detto? Come hanno vissuto le critiche che ti hanno rivolto?

La mia famiglia mi ha sempre sostenuto senza esporsi troppo verso attacchi e critiche. Sono rimasti molto orgogliosi del mio percorso e questo mi basta.

Dopo questa esperienza cosa ti piacerebbe fare in TV? Qual è il tuo sogno professionale?

Mi piacerebbe continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo, magari con un programma ironico e comico dove potermi divertire e far divertire.