Paola Caruso a Verissimo ha parlato del suo percorso all’interno del GF VIP e di cosa è accaduto una volta uscita. La showgirl ha portato in studio da Silvia Toffanin anche il piccolo Michele, per farglielo conoscere. Ecco le sue parole.

Paola Caruso a Verissimo: “E’ uscita tutta la mia rabbia”

Paola Caruso a Verissimo ha parlato con Silvia Toffanin della sua esperienza al GF VIP sottolineando di essere rimasta sempre sé stessa, nel bene e nel male. La showgirl ha sottolineato di aver sbagliato i modi con cui si è espressa, ma di essere stata sempre vera e di aver sofferto un po’ la reclusione e la mancanza dei suoi affetti più cari tanto da scoprirsi fragile e vulnerabile come non pensava di essere. Proprio per via della sua fragilità le è uscita una rabbia repressa che non credeva nemmeno di avere.

A farla soffrire è stata la mancanza del figlio e quella del suo amore. Non averlo sentito per giorni, non aver avuto alcun segnale della sua continua presenza al di fuori, l’ha fatta preoccupare di averlo perso. Al contempo sia Michele che l’uomo che ama hanno sentito enormemente la sua mancanza e le hanno fatto promettere di non andare via per lavoro mai più così a lungo.

Il GF VIP ha però avuto un effetto positivo perché le ha fatto capire quanto amasse l’uomo che ha la fortuna di avere al suo fianco e suo figlio ed ora è pronta a non lasciarli mai più.

Paola Caruso al GF VIP: di nuovo in studio

Paola, oltre a raccontare cosa ha provato e cosa è successo una volta rientrata a casa, ma anche oltre ad annunciare di essere in partenza per l’America per avere aggiornamento sulla salute del figlio e sulla possibilità che la sua gamba migliori, ha confermato che nella prossima puntata del GF VIP sarà in studio insieme agli altri ex concorrenti.