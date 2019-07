Pamela Prati è stata la star degli ultimi mesi. La showgirl ha occupato pagine intere di settimanali ed è stata presente in molti programmi televisivi. La sua storia fantasma con tale Mark Caltagirone ha monopolizzato l’attenzione del pubblico italiano. I telespettatori erano curiosi di sapere come sarebbe andata a finire tra lei e il presunto imprenditore. Quella che doveva essere per Pamela Prati una bella storia d’amore, si è trasformata presto in un incubo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, però, è pronta per ripartire più forte di prima.

Pamela Prati, la showgirl volta pagina dopo Mark Caltagirone

Pamela Prati vuole mettere alle spalle la brutta storia con Mark Caltagirone. La showgirl era convinta di amare un uomo che in realtà non è mai esistito. Chi ha inscenato questa storia pazzesca? La verità non si conosce ancora. La Prati ha allontanato anche le sue storiche agenti, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

Pamela adesso è pronta per voltare pagina e vuole trasformare questa brutta storia in qualcosa di veramente importante per la gente che ha sofferto e che soffre ancora per il suo stesso motivo. La showgirl l’ha annunciato con un lungo post sul suo profilo ufficiale Instagram.

Pamela Prati Instagram: le sue parole

Pamela Prati ha pubblicato un lungo post su Instagram per ringraziare tutte le persone che in questi mesi le sono state vicina:

Grazie. A tutti coloro che mi sono stati vicini in questi mesi difficili e grazie anche a chi mi ha fatto del male.

La showgirl poi ha fatto un annuncio importante:

Ci si rialza più forti di prima, ma mentre mi rialzo completamente ho deciso di voler trasformare tutto questo dolore che ho patito ingiustamente, per la follia altrui, in qualcosa di buono per chi è in difficoltà e sto lavorando su questo.

È in arrivo dunque un progetto molto importante.