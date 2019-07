Il caso di Pamela Prati ha preso banco in televisione per tutta la stagione primaverile. Intere trasmissioni televisivi e pagine di settimanali dedicate al fantomatico matrimonio tra la showgirl e Mark Caltagirone. Un caso che ha tenuto con il fiato sospeso l’Italia intera, perchè, checchè se ne dica, i numeri degli ascolti danno ragione al “Pamela Prati Gate“. Il caso con protagonista la showgirl potrebbe arrivare presto in tutte le librerie.

Pamela Prati, in arrivo il libro e il film

Il Pamela Prati Gate è stato sviscerato in ogni sua sfaccettatura. Inchieste giornalistiche, servizi televisivi, interviste a protagonisti sia primari che secondari: il caso della showgirl ha fatto il giro del mondo, arrivando perfino sulle pagine dei settimanali stranieri. Molto gossip, ma anche argomenti seri, che rischiano di arrivare presto in tribunale. Il caso di Pamela Prati è anche furto d’identità, di foto e tanto altro ancora.

I protagonisti ormai li conosciamo tutti: Pamela Prati, le sue agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo e tutta la famiglia (inesistente) di Mark Caltagirone e Simone Coppi, fidanzati di Pamela ed Eliana. Quest’ultima, durante un’ospitata a Miss Sorriso Lazio 2019, ha dichiarato che presto il caso potrebbe approdare in tutte le librerie.

E non è finita qui, perché oltre al libro sul Pamela Prati Gate potrebbe esserci anche un film. Queste le parole di Eliana Michelazzo: “Il libro lo stiamo scrivendo, mentre il film è in progetto”. Dichiarazioni choc che faranno sicuramente arrabbiare i telespettatori italiani.

La storia tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, dunque, diventerà un romanzo. Meglio di Tre metri sopra il cielo, superiore ad Amore 14, ma lo scrittore non sarà Federico Moccia.

Come in ogni romanzo ci saranno personaggi reali ed altri inventanti, come il buon Caltagirone e tutta la sua famiglia. Sicuramente non mancherà la famiglia Coppi, altra geniale invenzione.