Dopo l’improvviso abbandono dalla casa del Grande Fratello, Pamela Petrarolo delle Non è la Rai fa il suo ritorno nella prossima puntata del reality show di punta di Canale 5. Ecco quando è previsto l’ingresso della concorrente nella casa di Cinecittà.

Pamela Petrarolo rientra al Grande Fratello

E’ ufficiale Pamela Petrarolo di Non è la Rai rientra nella casa del Grande Fratello. Ad annunciarlo è stato proprio il Grande Fratello con un comunicato ufficiale consegnato ai concorrenti nella casa. A leggerlo è stato Luca Calvani: “comunicato ufficiale: Grande Fratello vi informa che la puntata di stasera è posticipata a mercoledì 8 gennaio e Pamela rientrerà ufficialmente in gioco».

Arriva un comunicato ufficiale anche per i nostri Inquilini: la puntata di #GrandeFratello sarà mercoledì 8 gennaio e… Pamela rientrerà ufficialmente in gioco 🤩 pic.twitter.com/G5COJZELVg — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 6, 2025

Dopo l’abbandono, annunciato a sorpresa durante la puntata del 30 dicembre 2024 per motivi personali, la ex ragazza di Non è la Rai rientra in gioco nella casa più spiata d’Italia. Il suo rientro è previsto durante la ventunesima puntata del reality show prevista per mercoledì 8 gennaio 2025 su Canale 5.

Come mai Pamela Petrarolo ha abbandonato la casa del Grande Fratello?

L’uscita di Pamela Petrarolo dal Grande Fratello aveva destato non solo clamore, ma anche malumori all’interno della casa tra i coinquilini, in particolare Jessica e Ilaria. La causa dell’abbandono è arrivata per motivi personali, anche se la cantante e showgirl non ha mai spiegato quali fossero.

La ex Non è la Rai prima di andare via ha ringraziato Alfonso Signorini e tutti i ragazzi: «grazie Alfonso per questo meraviglioso viaggio. Purtroppo devo abbandonare la casa, sono giorni che ho dovuto combattere con questo dolore sperando che queste cose possano cambiare. Le mie figlie hanno bisogno di me e vengono prima di tutto. Davanti ad un dolore grande devo tornare a casa e combattere con loro questa cosa che spero finisca presto. Nella vita ci sono delle priorità e in questo momento questa lo è».

L’uscita di Pamela era stata confermata da Alfonso Signoroni che non ha mai escluso un suo possibile ritorno dicendole: «sei stata un’ottima concorrente, la porta della casa per te è sempre aperta quando e se avrai risolto le tue cose personali».