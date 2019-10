Pamela Camassa e Filippo Bisciglia si baciano ad Amici Celebrities. La showgirl ed il fidanzato si danno un bacio per festeggiare. Il motivo? Anche lei è già in finale e, da ora in poi, i due “piccioncini” sono praticamente “nemici”. Pamela Camassa, infatti, è la seconda dei finalisti di Amici Celebrities. Il primo “vip” ad accedere alla finale di mercoledì prossimo, 23 ottobre 2019, è stato proprio il compagno Filippo. Ecco il video Witty tv e Mediaset, col romantico momento andato in onda nella semifinale di ieri sera, 16 ottobre.