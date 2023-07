A Milano sono stati presentati i Palinsesti Warner Bros Discovery 2023-2024. Ecco tutte le novità e i programmi che vedremo in autunno-inverno nella prossima stagione televisiva!

Palinsesti Warner Bros Discovery 2023-2024: le novità

Warner Bros. Discovery, media company globale, ha presentato a Milano la nuova offerta televisiva per l’autunno – inverno 2023-2024. La rete si conferma nuovamente il 3° editore televisivo del mercato italiano con la media dell’8% di share sul pubblico totale nelle 24 ore con un aumento significativo soprattutto nella fascia di prime time del +10% rispetto allo scorso anno. A trainare la rete: il canale Nove che ha registrato nell’ultimo anno un +20% di share nella fascia di prime time rispetto allo scorso anno e il canale Real Time, 9° canale nazionale sulle donne che cresce in access prime time del +40% di share rispetto allo scorso anno.

Tra le novità più attese della prossima stagione autunnale la nuova stagione di Che tempo che fa di Fabio Fazio dopo l’addio alla Rai. Il popolare talk show torna nella collocazione della domenica sera con tutto il cast al completo comprese Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Da segnalare poi la finestra di attualità “Nove Racconta” con due titoli imperdibili. Il primo è “Essere Moana – Segreti e Misteri” da 29 luglio su discovery+ e da settembre sul Nove dedicato all’indimenticabile storia di Moana Pozzi. Dal 22 luglio su discovery+ e da settembre sul Nove arriva l’altro speciale “Ares Gate: La fabbrica delle illusioni“. Al centro della storia il racconto della morte del regista e sceneggiatore Teodosio Losito e della successiva bancarotta della Ares Film. Sempre a settembre da segnalare l’inchiesta “I soldi degli altri – Gianfranco Lande detto il Madoff dei Parioli“.

Palinsesti tv Nove Real Time 2023-2024 tra novità e conferme

La stagione televisiva 2023-2023 di Discovery Warner Bros si preannuncia davvero ricca. In particolare continua l’investimento da parte della media company globale nell’area comedy sul canale Nove. In arrivo il nuovo comedy show “Comedy Match” condotto da Katia Follesa. Tra le novità in arrivo su Real Time anche il nuovo show di Benedetta Rossi “Ricette d’Italia – Il gusto della sfida” e il nuovo programma condotto da Giulia De Lellis “Amore alla prova – La crisi del settimo anno“. Ma passiamo alle conferme: il one-man-show “Fratelli di Crozza” del geniale Maurizio Crozza. Riconfermato anche “Only Fun – Comico Show” presentato da PanPers e da Elettra Lamborghini, mentre Gabriele Corsi torna al timone dello show musicale “Don’t forget the lirycs – Stai sul pezzo“.

Tra i programmi confermati anche: il dating “Il contadino cerca moglie“, il viaggio di Francesco Panella per raccontare i valori della cucina italiana di “Little Bill Italy“, il game show “Cash or Trash – Chi offre di più?“. E ancora: “Accordi&Disaccordi” con Luca Sommi e la partecipazione di Andrea Scanzi e Marco Travaglio, le indagini crime di “Faking It – Bugie o verità?” e le interviste di Peter Gomez ne “La confessione“. Torna anche “Matrimonio a prima vista Italia” con gli esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto, “Primo Appuntamento” con Flavio Montrucchio che nel 2024 debutta con la versione “Hotel”. Per gli amanti di dolci torna la nuova edizione del cooking show di successo “Bake Off Italia – Dolci in forno” condotto da Benedetta Parodi e da non perdere la nuova stagione de “Il castello delle cerimonie” con Donna Imma Polese e Matteo Giordano.

Infine dopo il grande successo della prima edizione torna anche “Casa a prima vista“, mentre sul front medical lo speciale “Tutto il possibile – Vita da neurochirurghi“. Si preannuncia un’annata pazzesco per Warner Bros. Discovery Italy come precisato da Alessandro Araimo, General Manager Warner Bros. Discovery Italy & Iberia:

Nell’ultimo anno abbiamo affrontato un passaggio fondamentale per la nostra azienda, diventando come Warner Bros. Discovery i più grandi creatori al mondo di contenuti d’intrattenimento. Tutto questo ci ha dato un grande impulso e nuovi stimoli anche a livello locale dove il nostro business televisivo è cresciuto, in share e in rilevanza editoriale e commerciale. E proprio per l’ambizione che ci contraddistingue sono lieto di accogliere nella famiglia Warner Bros. Discovery un fuoriclasse come Fabio Fazio che, accompagnato da Luciana Littizzetto e tutta la squadra di Che Tempo Che Fa, porterà la nostra azienda e il nostro portfolio a raggiungere risultati ancora più entusiasmanti.

Anche Laura Carafoli, SVP Content Networks & Streaming Local Productions Italy & Iberia, parlando della prossima stagione tv ha sottolineato:

Autorevolezza, sguardo inedito sulla realtà italiana e internazionale, autenticità, ironia, contemporaneità: su questi valori chiave costruiamo la nostra ricchissima offerta televisiva. Contenuti che siamo sicuri faranno parlare e avranno l’abilità di “farsi vedere”, di incuriosire e catturare il pubblico. Vogliamo continuare ad essere l’editore che, più di ogni altro, porta sul mercato idee originali e, quindi, il più innovativo. La nostra vocazione è quella di prenderci rischi creativi, investendo sempre più su nuovi volti e nuovi format.