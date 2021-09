Siamo ormai pronti alla nuova stagione televisiva 2021. Eccovi i Palinsesti Rai dell’autunno e l’inizio dei programmi più noti, quelli più cari al pubblico e che tengono compagnia tutto l’anno. Di seguito vi informeremo della messa in onda dei programmi del day time di mattina, pomeriggio e sera dell’ammiraglia Rai.

Palinsesti Rai, autunno 2021: ecco l’orario di inizio dei programmi della mattina

UNO MATTINA – con Monica Giandotti e Marco Frittella

Da lunedì 13 settembre torna Uno Mattina, in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 6.45. La nuova stagione invernale di “Uno Mattina” sarà sempre di più un progetto al servizio del pubblico in collaborazione con il Tg1. Al timone riconfermati dalla rete, Monica Giandotti e Marco Frittella. Non solo argomenti e notizie soprattutto, il peso dell’informazione: che effetto hanno queste notizie e in che modo influenzano il pubblico che segue da casa. E poi arte, bellezza, territorio, itinerari, percorsi, suggestioni, raccontati all’insegna della ripresa del Paese post-pandemia.

STORIE ITALIANE – con Eleonora Daniele

Torna anche una nuova stagione di Storie Italiane, al cui timone ritroviamo Eleonora Daniele. In onda dal lunedì al venerdì, alle ore 9.55 – dal 13 settembre 2021. “Storie Italiane” confermerà il suo racconto di cronaca e continuerà a occuparsi di temi importanti viaggiando su due parti, la prima legata alla stretta informazione, l’altra all’approfondimento di tematiche socio-economiche come l’emergenza abitativa, i mancati diritti verso il mondo dei disabili, le violazioni sulla tutela dell’infanzia, la violenza sulle donne e i casi di cronaca più importanti.

E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – con Antonella Clerici

Torna da lunedì 13 settembre alle ore 11.55 su Rai 1 E’ sempre mezzogiorno il cooking show con Antonella Clerici che usa la cucina come contesto in cui parlare con gli ospiti fissi del programma, giocare con il pubblico a casa e intervistare ospiti noti. Lo studio sarà ancora più bello e più ampio, e sarà un grande racconto di cosa accade a mezzogiorno in Italia: dal nord al sud, ascoltando le storie di provincia, quelle di un paese che si muove, chiacchiera, fa la spesa, vive a contatto con la natura, fino al momento di mettersi a tavola.

I programmi del pomeriggio

OGGI È UN ALTRO GIORNO – con Serena Bortone

Dopo il successo della scorsa stagione, torna Serena Bortone con il suo appuntamento nel pomeriggio di Rai1. In onda dal lunedì al venerdì, ore 14.00 – dal 13 settembre. Interviste ai personaggi dello spettacolo e della cultura: uno spazio confidenziale per ricordare e sorridere, per emozionarsi insieme e conoscere meglio ciò che accade intorno a noi.

IL PARADISO DELLE SIGNORE, appuntamento daily giunto alla sesta stagione

Dopo il programma della Bortone – il 13 settembre – torna un appuntamento amatissimo dal pubblico di Rai 1: la soap Il Paradiso delle Signore, giunta alla sesta stagione. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15.55 le Veneri e il magazzino più bello della Milano degli anni Sessanta si affaccerà sullo schermo dell’ammiraglia Rai con le nuove avventure della soap prodotta da Gainmarco Pecorelli. A questo link potrete leggere le anticipazioni che vanno da lunedì 13 a venerdì 17 settembre 2021.

LA VITA IN DIRETTA – con Alberto Matano

In onda dal lunedì al venerdì, alle ore 17.05 – dal 13 settembre torna la nuova edizione de “La vita in diretta” riparte dal suo rinnovato taglio informativo che ne ha decretato il successo nella precedente stagione. La narrazione, affidata ad Alberto Matano, metterà ancora una volta al centro l’attualità, la cronaca, l’inchiesta e l’approfondimento giornalistico. Gli inviati del programma, racconteranno in tempo reale i fatti del giorno. Rinnovato anche lo spazio talk con l’ormai iconico tavolo, momento di approfondimento di temi pop legati al costume e alla società.

I programmi del preserale

L’EREDITÀ – con Flavio Insinna

Riprenderà anche quest’anno, dal 27 settembre al 5 giugno 2022,- “L’Eredità”, il quiz più longevo della televisione italiana. In onda tutti i giorni, ore 18.45 con la conduzione di Flavio Insinna.

Sette concorrenti si sfideranno in diverse prove eliminatorie, fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l’imperdibile ghigliottina, in cui il campione di puntata, deve indovinare una parola attraverso altre definizioni date come indizio per riuscire a portarsi a casa i gettoni d’oro del bottino finale. Affiancheranno il conduttore le professoresse in una nuova veste.

I SOLITI IGNOTI – con Amadeus

In onda tutti i giorni, ore 20.40 – dal 13 settembre. Dopo il grande successo ottenuto nelle passate edizioni, torna a settembre su Rai1 “Soliti Ignoti– Il Ritorno”, il game show condotto da Amadeus. Nell’appuntamento quotidiano in access prime time, il concorrente vip dovrà abbinare gli otto ignoti alle relative identità. Nel corso dell’indagine sono indispensabili logica, intuito e capacità di osservazione. In ogni puntata sono in palio 250.000 euro, che nell’ultima parte possono raddoppiare fino a 500.000 euro. Per vincere il montepremi accumulato nel corso della partita, il concorrente vip dovrà risolvere il gioco finale del “parente misterioso”. La vincita sarà devoluta in beneficenza.

I programmi della prima serata

TALE E QUALE SHOW – con Carlo Conti

Torna da venerdì 17 settembre in prima serata su Rai 1, Tale e Quale Show con Carlo Conti. Sorprese in giuria, novità tra gli ospiti, un cast originale, questi gli ingredienti di uno degli show più popolari e di successo della televisione italiana. Sotto l’impeccabile guida di Carlo Conti e una giuria tra riconferme e novità, i protagonisti daranno vita a delle performance eccezionali.

DA GRANDE – con Alessandro Cattelan

In onda sabato 18 e 25 settembre, “Da grande” è uno show unico dove convivono canto, ballo, divertimento e approfondimenti, attraverso monologhi, performance e interazioni con gli ospiti. Alessandro Cattelan porta il suo personalissimo stile di conduttore, intrattenitore e performer. In questi due eventi interagirà con alcuni dei volti più noti della tv e non solo, guiderà dialoghi inaspettati e farà incontri sorprendenti per raccontare gli ospiti, dialogare e riflettere sull’attualità.

ARENA 60-70-80 – con Amadeus

In onda sabato 2 e 9 ottobre, due serate dall’Arena di Verona, due appuntamenti pieni di vita, musica e racconti sulla discografia degli anni ‘60/70/80. Amadeus sarà il protagonista di due show dedicati alla grande musica di quegli anni, Arena 60/70/80. Un’occasione per celebrare tre dei decenni più felici e iconici del made in Italy musicale e per far risuonare nella mente del pubblico le più celebri hit internazionali. Le canzoni simbolo di un’epoca irripetibile riecheggeranno in quello che, per la memoria collettiva, è il vero Tempio della Musica.

BALLANDO CON LE STELLE – con Milly Carlucci

In onda da sabato 16 ottobre, ore 20.35 prende il via l’ennesima stagione di Ballando Con le Stelle. Alla conduzione Milly Carlucci e la partecipazione di Paolo Belli e della sua “Big Band”. Dieci puntate in onda il sabato sera in prima serata su Rai1. Il programma che da anni porta nelle case degli italiani l’atmosfera, la passione, la sensualità e la gioia del ballare insieme, andrà in onda dall’Auditorium Rai del Foro Italico. I protagonisti saranno personaggi VIP, scelti tra cantanti, attori, comici e sportivi che impareranno l’arte del ballo in coppia ai maestri professionisti di “Ballando con le Stelle”.

THE VOICE SENIOR – Seconda edizione con Antonella Clerici

In onda da venerdì 19 novembre la seconda stagione di The Voice Senior, con protagonisti cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Ancora una volta quattro coach, Loredana Bertè, Orietta Berti, Clementino e Gigi D’Alessio, competeranno per conquistare i loro cantanti preferiti e, una volta formate le squadre, dovranno selezionare i talenti più meritevoli da far accedere all’ultima puntata live. La finale è prevista giovedì 23 dicembre.